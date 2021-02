Zvezdniki, ki obžalujejo svoje tetovaže

Številni zvezdniki se v prelomnih trenutkih v življenju odločajo za tetovaže, ki pa jih kasneje obžalujejo. Med njimi sta tudi Jessica Alba in Justin Bieber. Nekateri so jih tudi že odstranili, spet drugi preoblikovali.

Jessica Albaje priznala, da je imela dve tetovaži, ki ju je obžalovala – to sta "tramp stamp" v obliki pentlje in cvetje, ki si ga je dala tetovirati na vrat. "Dobila sem jo, ko sem imela približno 17 let. Takrat sem bila zelo navdušena," je povedala priljubljena igralka, ki se kljub številnim neuspelim poskusom še vedno trudi, da bi se tetovaže na vratu dokončno znebila.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Ko je leta 2003 umrl oče Khloe Kardashian, Rob Kardashian, si je resničnostna zvezdnica v njegov spomin vtetovirala besedo "očka". Na koncu je tetovažo obžalovala zaradi njene pozicije na spodnjem delu hrbta, ki je privedla do številnih kritik.

icon-expand Khloe Kardashian med odstranjevanjem tetovaže. FOTO: Profimedia

Do 21. leta je imela Demi Lovato že 12 tetovaž. Ko je leta 2012 nastopila v oddaji Live with Kelly and Michael, je priznala, da nekatere obžaluje. Kljub vsemu si tega ne žene preveč k srcu, saj je še mlada in se bo s tem ukvarjala kasneje.

icon-expand Demi Lovato FOTO: Profimedia

Megan Fox je nekoč imela tetovažo slavne Marilyn Monroe, a se je nato odločila, da jo odstrani. Za tuje medije je nekoč povedala, da je bila Marilyn negativen lik, saj je trpela zaradi osebnostnih motenj, tudi bipolarne motnje. "V svoje življenje nisem želela pritegniti take negativne energije," je še dejala Megan.

icon-expand Megan Fox s tetovažo Marilyn Monroe. FOTO: Profimedia

Mark Wahlbergje priznal, da je imel osem ali devet tetovaž na vratu, trebuhu, rokah, nogah in hrbtu. "Zaradi zrelosti in občutljivosti sem jih odstranil." Nekoč jePost Malona opozoril, naj razmisli glede tetovaž, ki jih ima po obrazu.

icon-expand Mark Wahlberg FOTO: Profimedia

Justin Bieber ima po telesu številne tetovaže, a tudi on nekatere močno obžaluje. V pogovoru za GQ je razkril, da obžaluje tetovažo, ki jo je posvetil nekdanji simpatiji Seleni Gomez: "To je moje nekdanje dekle in nekako sem skušal njen obraz zakriti s senčenjem, a ljudje še vedno vedo, kaj tetovaža pomeni."

icon-expand Justin Bieber FOTO: Profimedia