Zvezdniki, ki se okoriščajo na račun skupnosti LGBTQ+

Zvezdniki svoje oboževalce radi pustijo v negotovosti glede svoje spolne usmerjenosti, a ko se v nastopu pevec poljubi z moškim plesalcem, se pojavi vprašanje - počnejo to samo za pozornost?

Angleški izraz "queerbaiting" opisuje marketinško taktiko, kjer mediji uporabljajo besedila, zgodbe, fotografije in pogovore, ki vabijo občinstva LGBTQ+, ne da bi resnično poskrbeli za pravilno prikazovanje skupnosti LGBTQ+. Danes je izraz uporabljen tudi kot kritika ljudi, še posebej zvezdnikov, ki se predstavljajo kot homoseksualne ali pa dvoumne le zato, da bi se prikupili skupnosti LGBTQ+. Bi morala biti ta taktika uporabljena le pri zvezdnikih, ki so resnično del skupnosti, ali je pomembno, da spolno usmerjenost prikazujejo kot nekaj, kar ni določeno?

icon-expand Harry Styles FOTO: Profimedia

Eden največjih zvezdnikov na tem seznamu je Harry Styles, saj ga že leta obtožujejo, da se pretvarja, da je del skupnosti LGBTQ+. Harry je znan po svoji vključujoči glasbi in androgenem stilu, nikoli pa si ni želel resnično opredeliti svoje spolne usmerjenosti. Harry je že večkrat spregovoril proti tem obtožbam: "Ali dodajam nejasnost zato, da bi bil bolj zanimiv? Ne. Kar se tiče tega, kako se oblačim in kakšen bo album, se odločim na podlagi ljudi, s katerimi želim delati," je povedal pevec. "Želim, da ima vse nek poseben videz. Ne zato, da bi bil videti kot gej ali biseksualec, temveč ker tako izgledam dobro."

icon-expand Nick Jonas FOTO: Profimedia

Ko je Nick Jonas začel svojo samostojno kariero, so ga pogosto kritizirali, saj se je skupnosti LGBTQ+ skušal približati v barih za homoseksualce. Nick se je pojavil tudi v televizijskih serijah The Kingdom in Scream Queens, kjer je upodobil homoseksualne like, a je obtožbe, da se želi okoristiti na račun skupnosti LGBTQ+, zanikal: "Vsi lahko imajo svoje mnenje. Škoda je, da nekateri ljudje v vsaki situaciji najdejo nekaj negativnega. Zelo očitno je moje srce na pravem mestu in če bi ljudje pogledali moje življenje in moje prijatelje, mojo iskreno naravo, kje je moje srce, bi videli, da so precej nevedni."

icon-expand Billie Eilish FOTO: Profimedia

Tudi pevka Billie Eilish je bila žrtev obtožb, ko je izdala pesem Lost Cause s svojega drugega albuma. V spotu za pesem je nastopila v nekaj precej sugestivnih interakcijah s pomanjkljivo oblečenimi ženskami. Billie je video promovirala tudi na svojem Instagramu in zapisala: "Ljubim dekleta." To je še prililo olje na ogenj obtožb, da pevka s svojimi pesmimi zavaja le zaradi promocije. V intervjuju, kjer so jo povprašali po njeni spolni usmerjenosti, je obrazložila: "Seveda, to je posel vseh ljudi, ne? Ne. Kje je ta energija do moških? Samo želela sem si narediti kakšno pesem, nato pa sem še naprej ustvarjala pesmi. Nikoli nisem rekla: Spremljajte moje življenje. Vsi moji prijatelji vedo, da ne želim videti nobene negative. Ko ljudje rečejo nekaj slabega, me to boli."

icon-expand Ariana Grande FOTO: Profimedia

V spotu za pesem Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, je pevka Ariana Grande proti koncu videa namigovala na afero z žensko, obtožbe za prilizovanje skupnosti LGBTQ+ pa je prejela tudi zaradi udeležbe festivala Ponosa v Manchesterju leta 2019, kjer je s svojo udeležbo podvojila prodajo vstopnic. "Skupnost LGBTQ+ je nekaj posebnega in vedno mi je bila v podporo skozi vso mojo kariero. Razmerja, ki jih imam z LGBTQ+ oboževalci, prijatelji in družino, me osrečujejo," je povedala in omenila, da so bile cene vstopnic odločitev prizorišča, kjer je nastopala in izven njenega nadzora.

icon-expand James Franco FOTO: Profimedia

Igralec James Franco se je že večkrat pojavil v vlogi homoseksualnega moškega in se v intervjujih tudi pošalil, da je "malce gej". Kritiki so ga obtožili, da uporablja homoeroticizem za komercialno korist. "No, rad rečem, da sem gej v svoji umetnosti, ne pa v svojem življenju. Čeprav sem tudi v življenju gej, a le dokler ne pride do spolnih odnosov, takrat pa nisem. Odvisno, kako opredeljujemo geje. Če to pomeni, s kom imam spolne odnose, potem nisem." Njegove nedavne obtožbe so še nadaljevale pogovor, da igralec svojo homoseksualno energijo uporablja zato, da bi vzela pozornost njegovemu bolj problematičnemu obnašanju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke