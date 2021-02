Zvezdniki, ki so imeli zapleten odnos s starši

Podobno je bilo tudi pri Paris Hilton in njenih starših Richardu in Kathy. V oddaji Drew Barrymore Show je Hiltonova govorila o svoji izkušnji, ko so jo poslali v internat. "Moja mati in oče sta bila zelo stroga in zaščitniška, medtem ko sem živela v Los Angelesu. Nisem smela hoditi na zmenke, nisem se smela ličiti, nisem smela hoditi na plese. Preprosto nista želela, da bi odrasla. Potem se se preselila v New York in takrat se je moje življenje spremenilo." Paris je pojasnila še, da sta si z mamo danes bližje kot kdajkoli prej.