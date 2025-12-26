Zvezdniki, ki so se največkrat poročili: igralka pred oltar stopila devetkrat

Zvezdniki so znani po tem, da se tekom življenja do oltarja sprehodijo večkrat. Kljub svojemu glamuroznemu življenju se zvezdniki soočajo z enakimi preizkušnjami v ljubezni kot vsi ostali. "Kar lahko svoje otroke naučim, je, da prava ljubezen obstaja," je Jennifer Lopez, doslej poročena štirikrat, februarja 2022 povedala za People. Od osmih zakonov Elizabeth Taylor do petih ločitev Nicolasa Cagea, poglejmo, kateri zvezdniki so v zakonski stan stopili večkrat.

Zsa Zsa Gabor

Zsa Zsa Gabor FOTO: Profimedia

Ko govorimo o rekordih v porokah, je filmska igralka Zsa Zsa Gabor kraljica brez konkurence – poročila se je kar devetkrat. Njena odiseja se je začela leta 1935 in jo vodila skozi roke politikov, hotelskih mogotcev in igralcev. S Conradom Hiltonom, ustanoviteljem hotelov Hilton, je preživela pet let (1942–1947), pozneje pa je bila nekaj let poročena z igralcem Georgeom Sandersom. Nato so sledile kratke romance, ki so se končale z novimi porokami: Herbert Hutner (1962–1966), Joshua S. Cosden Jr. (1966–1967), Jack Ryan (1975–1976) in Michael O'Hara (1976–1983). Imela je celo ultrabliskovito, enodnevno poroko z igralcem Felipejem de Albo, ki je bila kasneje razveljavljena, ker njena prejšnja ločitev ni bila uradno zaključena. A kot v pravljicah, je tudi igralka na koncu našla svojega princa. Leta 1986 se je poročila s Frédéricom Prinzem von Anhaltom, s katerim sta preživela preostanek njenega dolgega življenja, vse do njene smrti leta 2016. Von Anhalt je spoštoval njeno željo in leta 2021 njene ostanke pokopal v Budimpešti. "Njena volja je bila, da leži v Budimpešti, kjer je pokopan tudi njen oče," je dejal, in s tem se je zaključilo eno najbolj pisanih ljubezenskih poglavij v Hollywoodu.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Igralka in pevka se je poročila štirikrat. Enajst mesecev je trajal njen prvi zakon z igralcem Ojanijem Noo, s katerim sta se poročila leta 1998. Nekaj let zatem se je poročila s plesalcem Crisom Juddom, preden sta se dve leti pozneje, leta 2003, ločila. Nato je bila desetletje poročena z igralcem in pevcem Marcom Anthonyjem, s katerim ima dva otroka. Zadnjič doslej pa je v zakonski stan vstopila z Benom Affleckom, s katerim sta se prav tako ločila po dveh letih.

Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor FOTO: Profimedia

Elizabeth Taylor, dama, katere ime je sinonim za hollywoodski glamur in ... osupljivo število porok. Osemkrat je igralka stopila pred oltar, in to s sedmimi različnimi moškimi – z Richardom Burtonom se je namreč poročila kar dvakrat. Njena saga se je začela pri 18 letih, leta 1950, ko se je poročila z bogatim Conradom Hiltonom mlajšim. Skupaj sta bila osem mesecev. Potem je prišel igralec Michael Wilding (1952-1957), ki je bil precej starejši od nje. Po ločitvi se je poročila z gledališkim producentom Mikom Toddom, ki je tragično preminil v letalski nesreči. In nato se je zgodila ena najbolj škandaloznih ljubezenskih zgodb v Hollywoodu, ko se je poročila s pevcem Eddiejem Fisherjem, takratnim možem njene prijateljice Debbie Reynolds. Nato je bila ločena komaj deset dni, ko se je že poročila z Richardom Burtonom, soigralcem, s katerim je ustvarila eno najbolj burnih in strastnih razmerij. Ločila sta se, a si pozneje ponovno prisegla zvestobo, a tudi drugi zakon ni trajal prav dolgo. Sledila sta mu John Warner, nekdanji senator (1976-1982), in nazadnje Larry Fortensky, gradbeni delavec, s katerim sta bila poročena do leta 1996.

Larry King

Larry King FOTO: Profimedia

Legendarni televizijski voditelj Larry King se je prav tako poročil osemkrat s sedmimi različnimi ženskami. Njegova prva poroka je bila s srednješolsko ljubeznijo, Fredo Miller, ki naj bi jo leta 1952 razveljavili njuni starši. Nato se je leta 1961 za manj kot leto dni poročil z Annette Kaye. Še istega leta je prvič stopil v zakon z Alene Akins. Sledila je Mickey Sutphin, ki jo je King poročil leta 1964, a sta se ločila že leta 1967. Leto kasneje se je ponovno poročil z Alene Akins, tedaj sta skupaj ostala tri leta. Leta 1976 se je nato poročil s Sharon Lepore, njun zakon pa je trajal do leta 1983. Šest let pozneje je sledila poroka z Julie Alexander, s katero sta se razšla leta 1990 in uradno ločila dve leti kasneje. Naposled se je leta 1997 še zadnjič sprehodil pred oltar s Shawn Southwick, s katero sta bila skupaj do njegove zahteve za ločitev, ki jo je vložil leta 2019. "Ko sem odraščal, nihče ni živel skupaj. Če si se zaljubil, si se poročil. In tako sem se poročil z ženskami, ki sem jih imel rad. Ampak to, kar sem imel rad pri 20-ih, ni bilo to, kar sem imel rad pri 30-ih, in kar sem imel rad pri 30-ih, ni bilo to, kar sem imel rad pri 40-ih," je pred leti za People povedal zdaj že pokojni zvezdnik.

Lisa Marie Presley

