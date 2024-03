Zvezdniki, ki so se poročili z neslavnimi partnerji

Pogosto se ljudje, ki skupaj delajo, tudi zaljubijo. Številni svetovno znani pevci in igralci tako svojega življenjskega sopotnika najdejo v svetu zabavne industrije, saj zaradi istega poklica tudi lažje razumejo specifiko dela. Seveda pa tudi med zvezdniki obstajajo izjeme, ki so svoje partnerje spoznale izven delovnega mesta, se zaljubile in se z njimi tudi poročile.

'Zapriseženi samec' je bil dolga leta vzdevek Georga Clooneyja , vse dokler ni spoznal odvetnice in zagovornice človekovih pravic Amal Alamuddin . Do usodnega srečanja leta 2013 je vztrajno trdil, da se ne bo poročil, niti ne bo imel otrok, danes pa je zgodba povsem drugačna. Zakonca, ki imata šestletna dvojčka, sta eden najbolj vplivnih parov na svetu, spoznala pa sta se na njegovem domu blizu jezera Como v Italiji. Zahvalita se lahko skupnemu prijatelju. "Najbolj smešno je bilo, da sta bila moja mama in oče na obisku. Začela sva se pogovarjati prek elektronske pošte, sprva pa sem mislil, da bova samo prijatelja," je nekoč priznal slavni igralec.

Matt Damon je svojo ženo spoznal med snemanjem filma Kot rit in srajca leta 2003 v Miamiju. Luciana Barroso je delala kot natakarica, zvezdniku pa je takoj padla v oči. "Dobesedno sem jo videl čez nabito polno sobo," je priznal v šovu z Ellen DeGeneres. Luciana se za razliko od svojega moža prvega srečanja spominja nekoliko drugače. "Mattova zgodba je, da me je zagledal na drugi strani sobe in name je zasvetila luč. A to je bil nočni klub, povsod so bile luči. Ko so ga ljudje začeli prepoznavati in ga prositi za avtogram, se je pred nadležnimi oboževalci skril k meni za pult," je dejala leta 2018. Zaljubljenca sta se poročila leta 2005, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci.

Matthew McConaughey in Camila Alves