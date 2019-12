Zvezdniki, ki so se rodili na petek trinajsti

Marsikdo svari pred petkom 13., spet drugi ohranjajo mirno kri. Da pa le ni tako nesrečen dan, kot ga vidi večina, lahko dokažejo zvezdniki, ki so se rodili na petek 13. in kljub nesrečni številki rojstnega dneva uspeli ter poželi svetovno slavo.

Lili Reinhart in Cole Sprouse

Na vraževeren dan se je rodila tudi igralka Julia Louis-Dreyfus , ki je kar osem let navduševala v svoji vlogi kot Eline Benes v komični seriji Seinfeld. Leta 2017 so ji diagnosticirali raka na dojkah, leto pozneje pa je v intervjuju za Vanity Fair povedala: "Zelo sem vesela, ker sem živa."

Lili Reinhart se je rodila 13. septembra 1996, a je njen rojstni dan ni pretirano zaznamoval. 23-letna igralka je postala med mladimi priljubljena v seriji Riverdale, kjer je spoznala tudi svojega partnerja. Cole Sprouse je tako že ob njenem rojstnem dnevu zapisal: "Lili se je rodila na petek 13. in že od takrat je presrečna."Zvezdnica je med drugim očarala oboževalce tudi v filmu Prevarantke na Wall Streetu, kjer je nastopila ob boku Jennifer Lopez .

Leta 1957 se je na petek 13. rodil igralec Steve Buscemi , ki pa ga je nesreča doletela že v otroštvu. V nesreči ga je zadel avtobus, a na nenavadno izkušnjo zvezdnik gleda pozitivno. Za revijo The Guardian je povedal, da je srečen, ker je živ, v nesreči pa si je sicer poškodoval lobanjo.

Darius Rucker , pevec skupine Hootie & Blowfish, je uspešen že desetletja, za zdaj pa še ni opazil, da bi njegov rojstni dan kakorkoli vplival na njegovo življenje. Podobno zgodbo ima tudi igralka Kat Dennings , ki se je večina spomni iz serije Mrhi za šankom in si je ustvarila velik ugled v filmski industriji.

Mary-Kate in Ashley Olsen

Na srhljivi petek pa sta na svet prijokali tudi slavni dvojčici, Mary-Kate in Ashely Olsen. Kariero sta začeli kot otroški zvezdnici v priljubljeni seriji Polna hiša, hitro sta postali milijonarki in ustanovili tudi lastno produkcijsko podjetje, danes pa sta uspešni tudi s svojimi modnimi znamkami.

Igralki Kate Walsh je njen rojstni dan dal tudi nekaj sreče, saj se je uveljavila na filmski sceni in nastopila v priljubljeni seriji Talenti v belem. Leta 2015 pa je javnosti sporočila, da so ji diagnosticirali možganski tumor, ki pa so ji ga kasneje tudi uspešno odstranili.