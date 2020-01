Zvezdniki, ki so se rodili slavnim staršem

Številni tuji zvezdniki se lahko pohvalijo, da so svojo kariero ustvarili iz nič in po lastni zaslugi postali prepoznavni, spet drugi so imeli nekoliko lažjo pot zaradi svojih že slavnih sorodnikov. Seveda pa brez talenta in trdega dela prav tako ne bi uspeli v filmski in glasbeni industriji.

Blake Lively je hči igralca Ernieja Livelyja, ki je sodeloval pri številnih ameriških produkcijah. V drami Poletje odraščanja pa sta skupaj celo zaigrala kot oče in hči. 39-letni igralec Chris Pine je tudi eden od tistih zvezdnikov, ki jim je slava blizu že od malih nog, saj sta oba njegova starša igralca. Mati Gwynne Gilford je med drugim igrala v seriji A New Kind of Family, oče Robert Pine pa v komediji Pisarna, denar pa služi tudi kot režiser. Blake Lively in Ernie Lively. FOTO: Profimedia 31-letna igralkaZoë Kravitz je prepoznavna predvsem zaradi svojega priimka, saj je njen oče priznani glasbenik Lenny Kravitz in tudi njena mati Lisa Bonet je zaigrala v več filmih, mamin sedanji partner pa je igralec Jason Momoa. Zoë je po očetovi strani v sorodu tudi z Al Rokerjem. Dakota Johnson, Melanie Griffith in Don Johnson. FOTO: Profimedia Dakota Johnson, ki je navdušila v franšizi Petdeset odtenkov sive, je hčerka Melanie Griffith in Dona Johnsona, njena babica pa je Tippi Hedren. Don je nekoč v intervjuju povedal, da dolgo ni vedel, da si njegova hčerka želi postati igralka in stopiti pred kamere. 29-letna Sarah Hyland, ki je med drugim igrala v seriji Sodobna družina, je hčerka broadwayjskega igralca Edwarda Jamesa Hylanda, ki je nedavno igral v gledališki predstavi Harry Potter in otrok prekletstva. Gwyneth Paltrow in Bruce Paltrow. FOTO: Profimedia Tudi Maya Rudolph je imela slavno mamo. Pokojna kantavtorica Minnie Riperton je sicer umrla že leta 1979 zaradi raka dojk. Slavnim staršem se je rodila tudi Gwyneth Paltrow. Njena mati igralka Blythe Danner je za svoje delo prejela dva emmyja in tonija, njen oče Bruce Paltrow pa je bil znan režiser. Emma Roberts ima slavno teto Julio Roberts, prav tako pa je slaven tudi njen oče Eric Roberts, ki je bil nominiran za oskarja. Tudi Kate Hudson je hčerka igralca Goldieja Hawna, njen očim pa je Kurt Russell. Na velikem platnu pa se je pojavil tudi njen bratOliver Hudson. Julia Roberts in Emma Roberts. FOTO: Profimedia Jennifer Aniston, ki je igrala v seriji Prijatelji, je postala navdušena nad igranjem zaradi svojega očetaJohna Anistona, ki je igral v Days of Our Lives. TudiAngelina Jolie ima slavnega očeta, Jon Voight je med drugim igral v filmu Coming home. Miley Cyrus in Billy Ray Cyrus sta skupaj igrala v seriji Hannah Montana. FOTO: Profimedia Superzvezdnica Miley Cyrus je eno svojih prvih vlog odigrala skupaj z očetom Billyjem Rayjem Cyrusom, žarometov pa je vajena tudi njena sestra glasbenica Noah Cyrus.