Zvezdniki, ki so si uničili kariero

Vsi kdaj delamo nepremišljenje poteze ali se napačno odločamo v življenju. Še toliko težje pa je velikim zvezdnikom, ki so ves čas pod udarom javnosti in v središču žarometov. Nekateri med njimi so si kariero uničili z eno samo veliko napako. Se spominjate katere ali katerega od njih?

Jennifer Grey je kariero zapečatila s slabo lepotno kirurgijo obraza ... FOTO: Profimedia

Jennifer Grey je bila v 80. letih poznana po vlogah v uspešnih filmih, kot sta Ferrisov nori daninUmazani ples, zaradi katerih sta zaslovela Matthew Broderick in Patrick Swayze. A kaj se je zgodilo z Jennifer? Že res, da je svoj čas imela "konkreten" nos, zato se je v 90. letih, ko je začela njena kariera strmoglavljati, odločila za operacijo nosu. Zatem pa si je dala z lepotnimi operacijami popraviti obraz, da je postala praktično neprepoznavna. Najbrž je morala na avdicijah pokazati osebno izkaznico, a vlog zanjo kar ni in ni bilo več. Nekoč je dejala, da bo "ostala igralka, ki je po operaciji nosu nihče ni več prepoznal". Saj ni bil samo nos, Jennifer ... Wesley Snipes je bil velika akcijska zvezda v 90. letih, ko je zaigral v filmih Driblerja pod košem, New Jack City, Uničevalec ali trilogija Rezilo, a potem se je odločil, da ne bo plačeval davkov. Seveda to ni prav, saj moraš vse plačati za nazaj in še kazen za povrh, a Snipes se je raje odločil, da bo šel v zapor. Pravzaprav so mu dokazali, da tri leta nalašč ni hotel plačati davkov, zato so ga za leto dni zaprli, za nazaj pa je moral plačati več kot petnajst milijonov evrov zapoznelih davkov in kazni. Zaradi tega se je njegova kariera povsem ustavila, saj je začel snemati tretjerazredne filme, malce se je pobral šele v zadnjih letih. Lani smo ga lahko videli v filmu Dolemite, letos pa ga pričakujemo v kriminalki Cut Throat City in nadaljevanju Prihoda v Ameriko.

Kariero Wesleyja Snipesa je zapečatila utaja davkov, zaradi česar je bil tudi v zaporu. FOTO: Profimedia

Lepotica španskega rodu Paz De La Huerta je bila novi up tega tisočletja s svojim seksi stasom in zanimivimi vlogami, ko je zaigrala tudi v seriji Imperij pregrehe. A revija New York Magazine je o njej napisala članek, v katerem je trdila, da je nekoč gola obiskala savno, se namazala z medom in nadlegovala ostale goste. A čeprav bi lahko to uporabila v svoj prid, se je zgodilo ravno obratno. Oprijel se je je sloves lahkoživke, pojavili so se posnetki, kako je bila pijana na podelitvi zlatih globusov, nato so jo aretirali za napad, ko naj bi metala kozarce, v obraz pa naj bi udarila neko resničnostno zvezdnico. Paz je delala zdrahe tudi na snemanjih, kjer naj bi kazala mednožje, bila okajena in objokana. Filmov je tako kmalu zmanjkalo, leta 2017 pa je tudi pričala, da jo je leta 2010 dvakrat posilil zloglasni Harvey Weinstein. Njena kariera se je končala, še preden se je dobro začela. Robin Thicke je sin slavnega kanadskega igralca Alana Thickeja, nato pa je po zaslugi pesmi Blurred Lines postal pop superzvezdnik, saj je bil s pesmijo v vrhu dvanajst mesecev. Nato je z Miley Cyrus zaplesal seksi ples na podelitvi nagrad MTV leta 2013, potomci Marvina Gaya pa so ga iztožili, da je pesem preveč podobna Gayevi Got to give it up. Leta 2014 je vlogo za ločitev vložila njegova žena Paula, češ da ji je bil nezvest, da je imel težave z alkoholom in da je bil do nje nasilen. Kariera mu je šla neverjetno hitro po zlu in tudi album, ki ga je poimenoval Paula, čeprav je v pesmih trdil, da "ljubezen lahko zraste nazaj",da "je še vedno nor nanjo"in da"jo bo dobil nazaj", ni pomagalo. Zadnjih pet let od njega nismo slišali ničesar.

Robin Thicke je zaslovel s hitom Blurred Lines, ki so ga nato na sodišču razglasili za plagiat. Po ločitvi od žene Paule je njegova kariera šla "po gobe". Zadnja leta pa je srečo našel v objemu precej mlajše April Love Geary. FOTO: Profimedia

Komičarka Kathy Griffin je postala znana po ekscesih, a jo je odneslo, ko je šla ena od njenih šal krepko predaleč, ali pa je bila, kot so si jo razlagali nekateri, nasilna grožnja s smrtjo. Maja 2017 je namreč Griffinova na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri ima okrvavljeno plastično glavo Donalda Trumpa. Kot je dejala, je bil to odgovor na Trumpovo žaljenje novinarke Megyn Kelly, ki ji je zabrusil, da "ji kri prihaja iz njene karkoli". A tega večina ni videla tako, saj je Kathy takoj izgubila vso delo na televiziji, zaradi omenjene fotografije, ki je kot blisk obkrožila svet, pa jo je preiskoval celo FBI. Pozneje se je opravičila in dejala, da"se ji zdi, da ne bo več imela kariere" in da jo je"Trump zlomil". Čez nekaj mesecev je besede vzela nazaj in dejala, da so posledice šle predaleč. Ni izgubila le dela na CNN, temveč je morala odpovedati tudi svojo stand up predstavo, saj je bilo kup groženj s smrtjo. Dejala je, da jo je fotografija stala služb, denarja in tesnih prijateljstev. Igralec Randy Quaidje zaigral v komedijah Evropske počitnice, Kralj kegljevin uspešnicah Gora Brokebackin Dan neodvisnosti, leta 1974 pa je bil nominiran celo za oskarja. A konec leta 2009 sta bila z ženo Evi aretirana, ker nista plačala deset tisočakov računa za hotel. Nato so ju spet aretirali, ko sta bila nezakonito v hiši, ki je bila nekoč njuna, nato pa sta se odpravila v Kanado. Za poznanega igralca je neplačevanje računov sicer čudno vedenje, a v Kanadi je vse skupaj postalo še bolj čudno. Quaid je namreč trdil, da sta zbežala pred skrivno organizacijo, ki je v grob spravila že znana hollywoodska imena, kot so Heath Ledger, David Carradine in Chris Penn. Par so spet aretirali leta 2015, leta 2017 pa je objavil posnetek z brado, kot gozdni mož, ki skuša seksati z ženo, ki je nosila masko Ruperta Murdocha. Očitno ga pred kamerami ne bomo več videli. Michael Richards je (bil) stand up komik, ki najbrž ni računal, da bodo besede, ki jih izreče na svojih nastopih, vplivale na njegovo televizijsko kariero, saj je bil poznan kot Kramer iz serije Seinfeld. A leta 2006 je njegova kariera v trenutku šla po gobe, ko se je zoperstavil temnopoltemu moškemu, ki je kritiziral njegov nastop. Zabrusil mu je, da bi "ga pred petdesetimi leti obesili na drevo z glavo navzdol, z vilico v riti".Richards je odkorakal z odra in se pozneje, ko se je posnetek pojavil na spletu, hitel opravičevati v oddaji Davida Lettermana. Zatrjeval je, da ni rasist in da mu je "globoko žal", a za njegovo kariero je bil to usoden udarec.

Lindsay Lohan je po slavi v mladosti neslavno pristala v ekscesih, odvisnostih in plastičnih operacijah. FOTO: Profimedia

Rdečelasa Lindsay Lohan je bila pod žarometi že vse od mladih nog, saj je delala kot otroški model, ko je bila stara rosna tri leta, v najstniških letih je začela igrati v filmih Past za starše, Zlobna dekleta inHerbie. A je njena kariera zastala leta 2007, ko se je zapletla v prometno nesrečo, po odvajanju v Los Angelesu. Kmalu so ugotovili, da je vozila pod vplivom, pri njej pa so našli tudi kokain. Dva meseca pozneje so je spet aretirali zaradi podobnih razlogov. Kot žebelj v krsto njene kariere pa je bil film, Vem, kdo me je umoril, ki je prejel kar osem zlatih malin za najslabši film, tudi za najslabši par pred kamero, saj je zaigrala v dveh vlogah. Ljubitelj najstnic iz 80. let Rob Lowe je zaigral v filmih Ogenj sv. ElmaaliOdpadniki, a je bil eden prvih, ki so ga odnesli posnetki seksa oz. t. i. "sex tape". Leta 1988 je namreč odpeljal dve dekleti v nočni klub, a ni vedel, da je imela ena zgolj šestnajst let, čeprav je v zvezni državi Georgia to dovoljeno. Njegov ugled pa je trpel tudi potem, ko se je pojavil posnetek, na katerem s prijateljem hkrati seksata z eno žensko. Lowe je pozneje trdil, da je zaradi tega izgubil vlogo v Titaniku, četudi je hkrati razlagal, da nikoli ni bil brez dela. Kljub vsemu se mu je nekako uspelo obdržati v filmih, čeprav po tem incidentu nikoli ni zaigral v veliki filmski uspešnici.

Brendan Fraser je bil velik zvezdnik konec 90. let in na začetku tega tisočletja, nato pa je ena napačna odločitev zapečatila njegovo kariero. FOTO: Profimedia