Zvezdniki, ki so umrli prezgodaj

Po tragični novici o smrti 20-letnega igralca Camerona Boycea, smo se spomnili še nekaterih drugih zvezdnikov, ki so svet zapustili veliko prezgodaj. Nekatere je v smrt pahnila odvisnost od drog in alkohola, nekaj izmed njih se jih ni znalo spopasti z duševno stisko, za ostale pa so bile usodne tragične nesreče.

Ko govorimo o 'usodnih' nesrečah, je ena bolj tragičnih tista, ki je v smrt pahnila Paula Walkerja. Igralec, ki je najbolj znan po svoji vlogi iz filmov Hitri in drzni, je žal eden tistih, ki so svoje ljubljene zapustili nenadno in prezgodaj. Samooklicani avanturist, oboževalec oceanov in adrenalinski odvisnik, je pri 40 letih umrl v prometni nesreči.

Paul Walker, najbolj znan po vlogi iz filmov Hitri in Drzni. FOTO: Profimedia

Veliko prezgodaj pa sta umrla tudi Tim Bergling(bolj znan pod umetniškim imenom DJ Avicii) in raper Mac Miller. Slednji se je kar nekaj časa boril z odvisnostjo od drog in je lani, od domnevnega prevelikega odmerka, umrl pri 26 letih. Pokojni švedski DJ pa je leta 2016 javno obelodanil, da ima že nekaj časa težave z duševnim zdravjem, ki jih stres le še slabša. Žal se iz težav ni uspel prebiti, zato je lani pri svojih 28 letih naredil samomor.

Tim Bergling – bolj znan pod imenom DJ Avicii FOTO: Profimedia

Z odvisnostjo se je boril tudi avstralski igralec Heath Ledger, ki je pri svojih 28 letih umrl zaradi prevelikega odmerka. Njegova zadnja vloga je bila v filmu Vitez teme, kjer je nastopil v vlogi Jokerja. Film je bil premierno predvajan po njegovi smrti, zato je bil z oskarjem in zlatim globusom nagrajen šele po smrti.

Heath Ledger v filmu Doktor Parnassus. FOTO: Profimedia

Premlada je svoje ljubljene zapustila tudi prikupna igralka Brittany Murphy. Umrla je stara 32 let, ker ji je odpovedalo srce. Smrt je nastopila kot rezultat pljučnice v kombinaciji z zlorabo drog.

Brittany Murphy je poleg igranja tudi pisala pesmi in pela. FOTO: Profimedia

'Črni Klub 27' Nesrečni Klub 27 sestoji predvsem iz popularnih glasbenikov, umetnikov in igralcev, ki so umrli pri svojih 27 letih. Nekatere smrti še vedno niso pojasnjene, skoraj vse razlage pa se vrtijo okoli namigovanj, da je za njihovo prezgodnje slovo kriv njihov življenjski slog. Ameriška blues pevka Janis Joplin se je v zgodovino zapisala kot ena ključnih osebnosti glasbene in kulturne revolucije v šestdesetih letih minulega stoletja. Oboževalce je navduševala s svojim prepoznavnim, raskavim glasom in iskrenim čutenjem pesmi. Zaradi prevelikega odmerka heroina je umrla na vsrhuncu svoje slave, stara 27 let.

Janis Joplin je pustila velik pečat na glasbi šestdesetih let prejšnjega stoletja. FOTO: Profimedia

Tudi pri Kurtu Cobainu, frontmanu skupine Nirvana, je bila v smrt vpletena droga. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je s skupino zaznamoval glasbeno sceno, saj je zaradi njih glasba grunge postala popularna po vsem svetu. Pevec se je z depresijo in odvisnostjo od drog boril dolga leta ter si večkrat poskušal vzeti življenje. Pri 27 letih pa mu je to žal res uspelo in si je pod vplivom heroina vzel življenje s strelom v glavo.

Kurt Cobain si je večkrat pred smrtjo želel vzeti življenje. FOTO: Profimedia

Hoja po robu z uživanjem različnih mamil in alkohola pa žal ni bila tuja niti angleški pevki Amy Winehouse. Bila je znana po svojem glasu in načinu petja, za seboj pa je pustila izjemno glasbeno zapuščino. Medijem je že leta pred svojo smrtjo povedala, da ne želi postati članica Kluba 27, vendar se mu je, le 53 dni pred 28. rojstnim dnevom, na žalost priključila. Vzrok smrti še danes ni znan, mnogi pa predvidevajo, da je šlo za usodno kombinacijo trdih drog in alkohola.

Amy Winehouse je bila na svojih koncertih večkrat vidno opita in omamljena. FOTO: Profimedia

Tudi smrt Jimija Hendrixa še vedno ni popolnoma razjasnjena. Glasbenik, kitarist in pevec je bi najbolj znan po svoji edinstveni tehniki igranja kitare, v glasbeno zgodovino pa se je zapisal s slavno priredbo ameriške himne. Njegov vzpon v svetu glasbe je bil neverjeten tudi zato, ker ni znal brati ali pisati notnega zapisa. Umrl je v izredno sumljivih okoliščinah, največ ljudi pa deli prepričanje, da je vzel prevelik odmerek uspavalnih tablet oziroma storil samomor.

Jimi Hendrix je navduševal z edinstveno tehniko igranja kitare. FOTO: Profimedia

Znano je, da je so bila mamila in alkohol usodna tudi za pevca Jima Morrisona. Z ameriško rock skupino The Doors je oboževalcem pustil sedem studijskih in štiri koncertne albume, s katerimi je pustil ogromen pečat na takratni glasbeni sceni. Pijan od uspeha in alkohola je na koncertih obvladoval množice, medtem, ko je njegovo življenje vedno bolj uhajalo izpod nadzora – sprl se je z družino, vedno bolj je občudoval avtoritarne osebnosti in se začel žaljivo obnašati celo do svojih oboževalcev. Pri 27 letih je umrl v kopalni kadi zaradi srčnega napada, ki ga je sprožila usodna kombinacija alkohola in mamil.