Zvezdniki, ki so zaradi razkošnega življenjskega stila bankrotirali

Igralci, glasbeniki, svetovno znani kuharji, podjetniki ... Ljudje, ki so, zahvaljujoč uspešnim karieram, ustvarili velika premoženja, a so zaradi razsipnega načina življenja vse zapravili. Nekateri so razglasili osebni bankrot, drugi se še vedno utapljajo v dolgovih.

James Stunt 37-letni poslovnež je zaradi svojega razkošnega življenjskega stila in odvisnosti od alkohola, drog ter razvratnih zabav razglasil bankrot, v javnosti pa je zaokrožila številka njegovega minusa na računu. Dolgoval naj bi več kot 16 milijonov evrov – a ob tem dejstvu sam ni pretirano zaskrbljen. V eni od svojih javnih izjav je negativno stanje na bančnem računu komentiral z besedami: ''Premagal bom ta trapasti bankrot.''

''Premagal bom ta trapasti bankrot.'' FOTO: Profimedia

Jamie Oliver Eden najbolj znanih kuharjev na svetu, 44-letni Jamie Oliver, se je širši javnosti približal skozi množico kuharskih oddaj, odprl pa je tudi številne restavracije z raznolikimi kulinaričnimi specialitetami, med katerimi je dal največjo prednost italijanskim dobrotam. Njegovo lahkotno dojemanje recesije ga je pripeljalo do točke, ko je več vlagal in zapravljal, kot pa dejansko zaslužil, 'varnostne mreže' pa ob tem, kot sam pravi, ni imel. Konec preteklega leta je moral zaradi dolgov razglasiti osebni bankrot in odpustiti približno 1300 ljudi. V letu dni naj bi bil po nekaterih ocenah ob več kot 100 milijonov evrov.

Jamie Oliver se ni obremenjeval z recesijo: ni imel niti varčevalnega načrta FOTO: Profimedia

Nicolas Cage 55-letni igralec je na vrhuncu svoje filmske kariere služil visoke zneske in veljal za milijonarja, a denarja ni znal ravno najbolje razporejati. Kupoval je nepremičnine, drage avtomobile, letala in celo dva otoka na Bahamih. Pred približno desetimi leti je njegovo finančno stanje zdrsnilo v rdeče številke, sam pa je moral razglasiti osebni bankrot. Krivdo za to je, v nekaterih izjavah za javnost, zvalil na svojega takratnega menedžerja.

Nicolas Cage je pred približno desetimi leti razglasil osebni bankrot FOTO: Profimedia

Kim Basinger Danes 65-letna Kim Basinger (nekdanje 'Bondovo dekle'), igralka, manekenka in pevka, je v mladosti veljala za seks simbol in je bila zaradi tega ena najbolj zaželenih zvezdnic takratnega časa. Služila je velike vsote denarja, ki pa jih je še hitreje zapravljala. Zaradi razsipništva je morala že v devetdesetih razglasiti osebni bankrot.

Kim Basinger, nekdanje 'Bondovo dekle' (1989) FOTO: Profimedia

Pamela Anderson 51-letna Playboyjeva zajčica in 'seks ikona' serije Obalna straža je na vrhuncu svoje kariere služila milijone, leta 2009 pa je razglasila osebni bankrot. Tuji mediji so takrat navajali, da je največ denarja zapravila za gradnjo razkošne vile v losangeleškem Malibuju. Potem ko je ostala brez denarja, naj bi s sinovoma nekaj časa živela v prikolici.

Pamela Anderson v seriji Obalna straža FOTO: Profimedia

Znana so tudi nekatera druga zvezdniška imena, ki sicer niso razglasila osebnega bankrota, a so si, zaradi svojega življenjskega stila, nakopičila več sto tisoč evrov dolgov. Tori Spelling 46-letna igralka in zvezdnica priljubljene serije Beverly Hills 90210 je že nekaj let v začaranem finančnem krogu z negativnim predznakom. Na kreditni kartici naj bi imela približno 70.000 evrov dolga, več sto tisoč evrov pa naj bi zaradi neplačanega davka dolgovala tudi državi.

Tori Spelling še vedno v dolgovih FOTO: Profimedia

Lindsay Lohan 32-letna glasbenica in igralka je zaslovela že kot deklica, in sicer s svojimi vlogami v mladinskih ter družinskih filmih. Ker je v igralske vode zaplula v otroštvu, je že v rani mladosti postala ena najbolje plačanih hollywoodskih igralk. Zaradi svojega življenjskega stila, zlorabe alkohola in prepovedanih substanc ter dejstva, da je nekaj let zapravljala veliko več, kot zaslužila, je pred tremi leti pristala na robu bankrota. Lastniku stanovanja v Londonu, kjer je bivala nekaj časa, naj bi dolgovala približno 84.000 evrov.