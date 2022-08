Zvezdniki kljub omejitvam v obdobju suše porabili prekomerne količine vode

Mestno vodno okrožje Las Virgenes, ki upravlja z vodo v predelu Kalifornije, v katerem živi veliko zvezdnikov, je nedavno izdalo seznam oseb, ki v času velike suše niso upoštevali omejitev. Zvezdniki, kot so Kim Kardashian , njena starejša sestra Kourtney Kardashian , komik Kevin Hart , košarkar Dwyane Wade in legendarni igralec Sylvester Stallone , so namreč vse od decembra lani za kar 150 odstotkov presegli mesečni vodni proračun.

Michael McNutt, komunikacijski menedžer vodnega okrožja, je ob tem dejal, da si želi, da bi zvezdniki preostalim prebivalcem bili za zgled in pričeli upoštevati predpisane omejitve. "Ti posamezniki imajo večmilijonsko bazo sledilcev in pomembno platformo. Želim si, da bi sodelovali z meno in z mojim okrožjem. Da bi objavili javna obvestila in skupnost poučili o tem, kako huda je suša." Ob tem je McNutt poudaril, da se zaveda, da so zvezdniške parcele zelo velike in da do sprememb ne bo prišlo čez noč.

Guverner Gavin Newsom je že oktobra lani opozoril na izredne razmere zaradi suše, ki je zajela celotno Kalifornijo. Podal je pooblastilo državni vodni odbor, da prepove potratno uporabo vode, kot je uporaba pitne vode za pranje pločnikov in dovozov. Mestno vodno okrožje Las Virgenes je zaradi tega razglasilo izredne razmere in pozvalo k obveznemu zmanjšanju porabe vode. Odjemalci so bili tako pozvani, da zmanjšajo svojo porabo vode. "To jemljemo zelo resno. Ta suša je zgodovinska, česa takega ta država še ni videla," je ob razkritju imen zvezdnikov, ki so prekoračili omejitve, še dejal McNutt.