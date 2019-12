Zvezdniki komentirali odstavitev Donalda Trumpa

Potem, ko je predstavniški dom ameriškega kongresa 18. decembra zvečer potrdil obe točki ustavne obtožbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa , se je slednji zapisal v zgodovino kot tretji ameriški predsednik, ki se je znašel v postopku odstavitve. Pred njim sta bila predsedniške funkcije razrešena le Andrew Johnson in Bill Clinton . Senat bo dokončno odločitev o Trumpovi razrešitvi sprejel v začetku naslednjega leta, na družbenih omrežjih pa so že zaokrožili odzivi nekaterih zvezdnikov, ki so Trumpu 'pomahali v slovo'.

Soproga glasbenika Justina Bieberja, model Hailey Bieber je situacijo komentirala s sliko, na kateri piše ''Zbogom Felicia,'' a jo je kasneje izbrisala s svojega uradnega Instagram profila.

Ameriška igralka Alyssa Milano je delila obsežen zapis, v katerem je izrazila prepričanje, da so vse dosedanje laži in ksenofobija dodobra zamajali temelje ameriške demokracije, ki bo potrebovala nekaj let, preden se znova postavi na noge.''Pričakovala sem ta trenutek, a sem bila prepričana, da bo veliko bolj vesel. Morda pospremljen s poskakovanjem in veselim plesom. Morda. Povedati moram, da sem žalostna in da je moje srce zlomljeno. Kar je ostalo, ne more biti izbrisano z glasovanjem. Velik poudarek je na ksenofobiji in licemerstvu. Lažeh. Potrebna bodo leta, da si opomoremo. Za zgodovino naše države je to grozen dan, obenem pa odlična obramba naše demokracije,''je zapisala.