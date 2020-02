Zvezdniki na poplavljeni rdeči preprogi navdušili z eleganco

92. podelitev oskarjev je presenetila s številnimi glamuroznimi izbirami večernih oblek zvezdnikov in zvezdnic. Letošnja podelitev prestižnih filmskih nagrad je tako številne presenetila z izborom nagrajencev, prav tako pa je bila zanimiva tudi rdeča preproga. Številni so se pred fotografi sprehodili v spremstvu svojih boljših polovic – med njimi je Rami Malek prišel v spremstvu svoje izbranke Lucy Boynton , Scarlett Johansson je pripeljala svojega zaročenca Colina Josta , skupaj s svojo soprogo Rito Wilson pa je prišel tudi Tom Hanks .

Z izbiro obleke je številne modne kritike presenetila 46-letna Kristen Wiig, njeno dolgo rdečo obleko je komentiralaLaura Norkin: "Obleka, ki ob strani tudi nekaj pokaže, in spominja me lazanjo, a je čudovita. Točno takšno modo si želim v letu 2020."

Oskarjem pa je bilo nekoliko manj naklonjeno vreme in tako je bila rdeča preproga prepojena z dežjem, kar pa ni ustavilo zvezdnikov, da so zasijali s svojimi izbranimi modnimi kosi. Organizatorji so kljub nevšečnosti našli dobro rešitev, saj so vedra ovili v rdečo preprogo.