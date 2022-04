Zvezdniki na sodišču: tožbe zaradi obrekovanja

Trenutno se odvija eden izmed najbolj odmevnih primerov na sodišču. Johnny Depp toži nekdanjo ženo Amber Heard zaradi obrekovanja. Ta je namreč v članku za Washington Posta napisala, da je žrtev družinskega nasilja – trditev, za katero igralec pravi, da je lažna in je praktično uničila njegovo hollywoodsko kariero. Podobnih primerov je v svetu slavnih še veliko, le da zvezdniki zaradi obrekovanja pogosteje tožijo časopise, ki o njih objavljajo laži. To je sicer storil tudi Depp leta 2018, a je primer proti tabloidu The Sun izgubil.

Britanski tabloid je trdil, da ima Kate Hudson motnje hranjenja.

Kate Hudson je tožila britansko izdajo The National Enquirer, ker je tabloid zapisal, da ima motnje hranjenja. Objavili so fotografije zvezdnice, na katerih je bila videti zelo vitka, članek pa naslovili z besedami: "Goldie reče Kate: 'Pojej nekaj! In ona jo posluša! Zvezdnica je soočila hčer, ko je videla fotografije, na katerih je neverjetno suha." Igralka je njihove trditve zanikala in dejala, da želi opravičilo, ker pa tega niso storili, je vložila tožbo zaradi obrekovanja. Na sodišču je zmagala ter prejela tako finančno poravnavo kot tudi opravičilo. Podobno se je zgodilo tudi Keiri Knightley, ki je britanski tabloid leta 2007 tožila zaradi obrekovanja. The Daily Mail je namreč objavil zgodbo o deklici, ki je umrla zaradi anoreksije, v članku pa uporabil fotografije zvezdnice franšize Pirati s karibov, s čimer je namigoval, da tudi ona trpi za to boleznijo. Igralki se je uporaba fotografij zdela žaljiva, namigovanja pa je označila za neresnična, zato je zoper tabloid vložila tožbo. To je dobila, denarno odškodnino, ki je znašala zgolj slabih šest tisoč evrov pa je namenila dobrodelni organizaciji, ki pomaga ljudem z motnjami hranjenja. Z dejanjem je dala javnosti in medijem vedeti, da takšno obrekovanje ni sprejemljivo.

Kate je razjezil članek, kjer je pisalo, da laže o svojem življenjskem slogu.

Kate Winslet je zaradi škode, ki jo je povzročil članek "Ali bo morala Kate Winslet prejeti oskarja za najbolj nadležno igralko na svetu?" prejela približno 38 tisoč evrov odškodnine. Članek je slonel na premisi, da zvezdnica Titanika laže o tem, koliko telovadi. Oskarjeva nagrajenka, ki je znana po tem, da je iskrena glede svojega videza, je menila, da so članek in uporabljene fotografije škodljive in sramotne. Po zmagi je dejala: "Razjezilo me je, da so me obtožili, da lažem glede moje telesne vadbe, zato sem čutila odgovornost, da zahtevam opravičilo. Močno verjamem, da bi morale ženske sebe sprejeti takšne, kot so, zato so bila namigovanja o laži nesprejemljiva obtožba hinavščine." Medtem ko imajo zvezdnice težave s časopisi, ki neprimerno komentirajo njihov izgled, se igralci spopadaj z drugačnimi lažmi. Tom Cruise je na primer tožil porno igralca, ki je za francosko revijo trdil, da je imel z njim afero, ki je bila vzrok, da je njegov zakon z Nicole Kidman propadel. Poleg tega je trdil, da obstajajo videoposnetki njunega spolnega odnosa. Zgodba je igralca Top Guna tako razburila, da se je odločil, da gre s pornozvezdnikom v pravno bitko. Primer je dobil, saj je sodišče odločilo, da je zgodba lažna, moški pa mu je moral plačati kar slabih deset milijonov evrov.

Tom je odšel na sodišče, zaradi lažne zgodbe o varanju.

Težave z lažnimi novicami je imela tudi Tomova nekdanja žena Katie Holmes, ki jo je revija Star označila za odvisnico od drog. Ker so bile njihove navedbe neresnične, je igralka vložila tožbo zaradi obrekovanja in jo tudi dobila. Vsota denarja, ki ji jo je moral tabloid plačati, ni znana, so pa poleg tega objavili opravičilo, v katerem so zapisali, da niso želeli namigovati, da ima Katie težave s prepovedanimi substancami. Britanski tabloid The Sun, ki je znan po svojih razvpitih rumenih novicah, je na sodišče spravila Cameron Diaz, ker so objavili zgodbo o tem, da se je s pevcem Justinom Timberlakom razšla, ker ga je zapustila za drugega, poročenega moškega. Na sodišču je trdila, da je zgodba uničila njen ugled in zmagala. Sodnik je določil, da se mora tabloid zvezdnici javno opravičiti in ji plačati tajno vsoto denarja. Brad Pitt in Angelina Jolie sta se preden sta se dejansko ločila, podala v pravno bitko s tabloidom The News of the World, ki je objavil več člankov o tem, da se ločujeta. Na prvi strani časopisa so najprej natisnili, da sta igralca že obiskala svoje odvetnike, kasneje pa so o zadevi objavili še več člankov, v katerih so razkrili nove podrobnosti. Par pod vzdevkom Brangelina je vložil tožbo zaradi obrekovanja in jo tudi dobil, tabloid pa je priznal, da so bile njihove zgodbe lažne in izmišljene. Podjetje, ki ima v lasti britanski tabloid, je moral eni izmed dobrodelnih organizacij po izbiri slavnega para plačati javnosti neznano vsoto denarja.

Angelina in Brad sta tožila tabloid, ki je zapisal, da se njun zakon končuje.

Na udaru zvezdnikov pa niso zgolj britanski časopisi. Jim Carrey je zaradi obrekovanja tožil avstralsko revijo, ki je objavila članek, da nekaj znanih igralk, kot so Courtney Love, Drew Barrymore in Alicia Silverstone, ni želelo delati z njim, zaradi tega, ker rad otipava. Trdil je, da so s tem očrnili njegov igralski ugled, saj so ga predstavili kot psihološko nestabilnega, poleg tega pa so bile njihove trditve lažne. Ena izmed zadnjih odmevnih tožb zaradi obrekovanja je potekala leta 2016, ko je oskarjev nagrajenec Sean Penn tožil soustvarjalca serije Imperij Leeja Danielsa. Ta je namreč igralca v intervjuju za The Hollywood Reporter primerjal z zvezdnikom omenjene drame Terrencom Howardom, ki ga je žena obtožila družinskega nasilja. "Terrence ni storil nič drugega, kot sta storila Marlon Brando ali Sean Penn, a kar naenkrat je je*** demon." Pennov odvetnik je na sodišču dejal, da je šlo za "zlonamerna in nepremišljeno ponavljanje govoric in namigovanje". Dosežena je bila poravnava, v sklopu katere je Sean od producenta prejel opravičilo, prav tako pa je ta v igralčevem imenu dobrodelni organizaciji namenil "velikodušni" prispevek.

Johnny je eno tožbo zaradi obrekovanja že izgubil. Mu bo v drugo uspelo zmagati?