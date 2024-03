Zvezdniki na zabavi po oskarjih ponudili več modne pestrosti

Zmagovalci večera, preostali nominiranci, obiskovalci prireditve in zvezdniki, ki so uradni del preskočili ter se prišli zgolj zabavat. Vsi od naštetih so se udeležili legendarne zabave po oskarjih, ki jo vsako leto gosti revija Vanity Fair . Po minimalistični in nekoliko zadržani uradni rdeči preprogi so na rdeči preprogi zabave zvezdniki ponudili več modne pestrosti.

V svetleče toalete so se preoblekle zmagovalki Da'Vine Joy Randolph in Emma Stone ter nominiranka Lily Gladstone, medtem ko so več gole kože pokazale America Ferrera, Margot Robbie in Jennifer Lawrence. Zabave so se udeležile tudi ikone industrije Sharon Stone, Jessica Lange in Demi Moore, manjkale pa niso niti sestre Kendall Jenner, Kim Kardashian in Kylie Jenner.

Manjkale niso niti zvezde iz glasbenega sveta. Tam so bile Cardi B, Kylie Minogue, Charli XCX, pa tudi Usher, Justin Timberlake s soprogo Jessico Biel in Camila Cabello. Gole kože se niso bale pokazati niti spletne senzacije Ice Spice, Emily Ratajkowski in Paris Hilton.

Pred fotografe na zabavi so stopile tudi hollywoodske lepotice Salma Hayek, Sidney Sweeney, Sofia Vergara ter veteranke sveta slave in zabave Pamela Anderson, Meg Ryan in Selma Blair. Noč pa so izkoristili tudi zvezdniški pari. Med drugim so na zabavi uživali tudi zakonci Heidi Klum in Tom Kaulitz, Matthew McConaughey in Camila Alves, Jessica Alba in Cash Warren, Emily Blunt in John Krasinski, Chrissy Teigen in John Legend ter Greta Gerwing in Noah Baumbach.