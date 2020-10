Zvezdniki nad Trumpa zaradi izjave, naj se ljudje ne bojijo koronavirusa

Po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na Twitter zapisal, da se vrača v svoje domovanje, v Belo hišo, in naj se ljudje ne bojijo koronavirusa, se je usul plaz kritik. Na njegove nespametne besede so se odzvali tudi nekateri zvezdniki, ki ga že obsojajo.

Preden je Donald Trump zapustil bolnišnico Walter Reed Medical Centre, kjer so zanj skrbeli ob okužbi s koronavirusom, je naTwitter zapisal: "Počutim se res dobro! Ne bojte se covida. Ne dovolite, da nadzira vaše življenje. V času mojega predsedovanja smo razvili zelo dobra zdravila in znanja. Počutim se bolje kot pred 20 leti!"

icon-expand Donalda Trumpa odpeljali v bolnišnico -5 FOTO: AP

Prav stavek 'Ne bojte se covida.'je požel veliko kritik. UporabnikiTwitterja so ameriškemu predsedniku množično odgovarjali, češ kako nespametno se izraža in da naj si pogleda samo nekaj dejstev zadnjih mesecev. Samo v Združenih državah Amerike je zaradi koronavirusa umrlo več kot 210 tisoč ljudi. Nekateri so izpostavili tudi, da je imel Trump najboljšo oskrbo na severnoameriški celini in da marsikdo drug takšne oskrbe nikoli ne bo dobil.

Na njegove besede so se odzvali tudi zvezdniki, med drugim tudi Mandy Moore, Padma Lakshimi, Chris Evan, Ava DuVernay, Zac Braff, Bette Midler, Mia Farrow, Barbra Streisand, sin Toma Hanksa Colin Hanks in mnogi drugi. "Kreten, ki ima najboljšo medicinsko pomoč na svetu, je več milijonom ljudem, ki so okuženi in tistim, ki so zaradi virusa izgubili svojce, rekel, naj se korone ne bojijo,"je zapisal Colin Hanks, sin Toma.

"Ne bojte se covida? Povejte to 210 tisočim družinam, ki so izgubili svoje najdražje. Povejte to vsem ljudem nebele rase, ki niso enakovredno obravnavani. Povejte vsem, ki so ostali brez službe zaradi virusa. Veliko nas je zaradi virusa izoliranih. Bolj kruti ne bi mogli biti," je predsedniku brez dlake na jeziku zabrusila igralka Mandy Moore. Legendarna igralka Bette Midler, ki je pred časom napadlaMelanio Trump in se norčevala iz njenega naglasa pa je naTwitter zapisala, da naj besede, ki jih je sam zapisal, naslovi na vse mrtve, ki so izgubili bitko s covid-19. "Verjetno je zadet od vseh drog in steroidov, ki drugim ljudem niso dostopni. Moral bi reči, da je zadet kot mamba!"