Zvezdniki navdušeni nad izidom volitev: 'Čas je za praznovanje'

Številne znane osebnosti so s svojimi odzivi na predsedniške volitve v ZDA preplavile družbena omrežja. Zvezdniki, ki so pred volitvami govorili o pomenu glasovanja, pravijo, da je čas za praznovanje. Odzvali pa so se tudi podporniki Donalda Trumpa, ki so pozvali k ponovnemu štetju glasov.

"O, moj Bog, uspelo mu je, uspelo ji je, uspelo jim je, skačem po postelji!" je tvitnila glasbenica Cher, ki je odkrita podpornica demokratskega kandidata. "Sreča je to, da je predsedniku ime Joe. Podpredsednici pa Kamala. Kamala je prva ženska, čudovita ženska. Bog blagoslovi naš predsedniški izbor, podpredsednico, božji blagoslov."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Izid predsedniških volitev, kjer zmago slavita Joe Biden in Kamala Harris, je komentirala tudi Jennifer Aniston, ki je na Instagramu delila fotografijo iz kultne serije Prijatelji, na kateri je njen lik Rachel Green izredno navdušen. Med kampanjo je bila Bidnova velika podpornica tudi Lady Gaga, ki je zapisala: "Joe Biden, Kamala Harris in Američani, pravkar ste pokazali svetu eno največjih dejanj prijaznosti in hrabrosti, kar jih je človeštvo kdaj videlo. Nič drugega ne čutimo kot ljubezen do našega novega vrhovnega poveljnika in nove podpredsednice, ki je izvoljena v Belo hišo." V seriji videoposnetkov je povedala tudi, da upa, da vsi praznujejo. "Upam, da vse ženske v tej državi vedo, da prihaja resnična sprememba. Upam, da veste, da bodo vaši glasovi slišani. Iskreno sem ostala brez besed. To je zelo poseben dan. To je dan, ko se veliko ljudi počuti, kot da smo ves ta čas živeli v stanju groze in agresije, tega pa je zdaj konec. Zdaj se lahko počutite prijetno."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Svoj komentar je delila tudi Khloe Kardashian, ki je tvitnila: "Moj Bog, želim jokati od sreče! Bravo!" Country pevka Maren Moris pa je izrazila olajšanje in preprosto tvitnila: "Izdih." Miley Cyrusse je sklicevala na enega od svojih preteklih hitov: "Danes je zabava v ZDA!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Alyssa Milano, ki je v zadnjih mesecih pred volitvami večkrat govorila zoper Trumpa, je izrazila veliko veselje z izvolitvijo senatorke Kamale Harris kot prve podpredsednice, predstavnice temnopoltih in južnoazijskih držav ZDA. Igralka je delila fotografijo Kamale in zapisala: "Za vsako majhno deklico. Hvala, ker ste nas rešili. Še enkrat."

icon-expand Alyssa Milano je večkrat govorila zoper Trumpa. FOTO: Profimedia

Izid volitev je komentiral tudi John Legend, ki je razglasitev proslavil s šampanjcem:"Čestitke izvoljenemu predsedniku Bidnu in podpredsednici Harrisovi! Hvala, ker ste se odločili služiti svoji državi v teh težkih časih!" Skupaj s soprogo Chrissy Teigen sta zmago ovekovečila s plesom. Manekenka je še zapisala: "Sedim v svoji kadi in pijem čokoladno mleko. Danes je dober dan! Danes je dober dan!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Glasbenica Demi Lovato, ki je napisala celo pesem proti Donaldu Trumpu, se je odzvala na Instagramu: "Naš 46. predsednik Joe Biden! Čakala sem, da lahko objavim to fotografijo, ker sem globoko v sebi vedela, da boste naš naslednji predsednik. Danes se veselimo Američani, ki smo premagali ovire pri letošnjem glasovanju, mobilizirali svojo skupnost in glasovali v rekordnem številu. To so bile naše volitve in zmagali smo skupaj. Čaka nas še veliko dela, danes pa bomo praznovali."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ariana Grande, ki je bila v zadnjem letu še posebej glasna o pomenu glasovanja, se je na fotografijo na Instagramu, na kateri sta se Biden in Harris nasmehnila drug drugemu, odzvala z več klicaji. Poleg že omenjenih so se odzvali še Alec Baldwin, Katherine Schawezenegger, Viola Davis, Reese Witherspoon, Jennifer Lawrence, Bella Hadid, Eva Longoriain Gabrielle Union. Podporniki Trumpa pozivajo k ponovnem štetju glasov Odzvali so se tudi podporniki Donalda Trumpa, nekateri celo trdijo, da je bil izvoljen za drugi mandat. Kevin Sorbo je zahteval ponovno štetje glasov: "Izpustite vsak nezakonit glas in štejte še enkrat. Res ne more biti tako težko." K štetju vseh glasov je pozval tudi Scott Baio. "Liberalci varajo in jih sploh ne zanima, kako je v resnici zmagal 'stari beli mož'. Republikanci imajo še vedno senat, vrhovno sodišče in vedo resnico. Mir."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kirstie Alleyje izrazila nezadovoljstvo s politikoTwitterja, ki cenzurira tvite konservativcev. "V redu, počakajte minuto, počakajte samo minuto. Ali Twitter v tem trenutku dejansko cenzurira vse, s čimer se ne strinjajo?" se sprašuje in dodala, da so uradni viri te volitve razglasili drugače. Antonio Sabato Jr. Bidna noče imenovati za novega predsednika. Delil je fotografijo Trumpa in zapisal: "To je naš vodja svobode in mi Američani bomo ostali z vami ter se borili do konca. Zmagali smo! Še štiri leta bo moj predsednik Donald Trump."Odzvala sta se tudi Bonnie Paul in Lil Pump, ki je dejal, da bo zapustil ZDA, če bo izvoljen demokrat.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke