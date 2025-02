Zvezdniki o Michelle Trachtenberg: 'Bila je sila narave'

V Hollywoodu odmeva smrt komaj 40-letne igralke Michelle Trachtenberg, ki je med drugim zaigrala v serijah Opravljivka in Buffy – Izganjalka vampirjev ter filmih Mala vohunka in Princesa na ledu. Na spletu so se po žalostni novici odzvali njeni soigralci in se v en glas strinjali, da je bila Michelle talentirana posameznica, ki je svet zapustila veliko prezgodaj.

Blake Lively, ki je s pokojno Michelle Trachtenberg zaigrala v seriji Opravljivka, je na svojem profilu na Instagramu delila daljši zapis, v katerem se je spominjala njunega prvega srečanja."Bila je polna energije. Vedel si, kdaj je vstopila v sobo, ker se je vibracija spremenila. Vse, kar je naredila, je naredila 200-odstotno. Na široko se je smejala šalam drugih ljudi, neposredno se je soočila z avtoriteto, ko je čutila, da je nekaj narobe, zelo ji je bilo mar za svoje delo, bila je ponosna, da je del te skupnosti in industrije, kljub temu, da je ta včasih zelo boleča, in bila je zvesta svojim prijateljem in pogumna za tiste, ki jih je imela rada. Bila je velika, drzna in izrazito ona."

Blake Lively je s pokojno Michelle Trachtenberg zaigrala v seriji Opravljivka. FOTO: Profimedia icon-expand

Ob spominjanju na pokojno igralko je Blake Lively dodala, da je Michelle na prizorišču vedno poskrbela, da so se vsi počutili dobro, tudi tako, da je nosila slastno bleščilo za ustnice z vonjem po karameli. "Ni želela le blesteti pred kamero, rada je ustvarila prijetno izkušnjo za vsakogar, ki je bil v njeni bližini, tudi s subtilnim vonjem njenega bleščila za ustnice je skrbela za sladke malenkosti." Blake je zapisala, da je svet s smrtjo Michelle izgubil globoko občutljivo in dobro osebo: "Čas teče. Samoumevno se ti zdi, da imaš priložnost videti starega prijatelja. Če parafraziram, so prave tragedije v življenju tiste, ki te zaslepijo na brezdelni torek. Naj se njenega dela in ogromnega srca spominjajo tisti, ki so imeli srečo izkusiti njen ogenj." Na soigralko v seriji Opravljivka sta se spomnila tudi igralca Ed Westwick in Chace Crawford. "Dolgo je minilo, odkar sem nazadnje videl Michelle, vendar se spomnim nadarjene, ostre, zabavne in tople duše," je prvi povedal za revijo People, drugi pa na svojem profilu na Instagramu zapisal: "Michelle je bila edinstvena. Spominjam se, da je prvič prišla na snemanje in se popolnoma zavzela za to. Bila je sila narave in tako neopravičljivo smešna in magnetična. Teh let se spominjam z velikim nasmehom."

Od Michelle Trachtenberg so se poslovili številni soigralci. FOTO: Profimedia icon-expand

Svoj šok ob izgubi stanovske kolegice je na Instagramu izrazila igralka in glasbenica Taylor Momsen: "Ko sem to dekle pred 17 leti spoznala, sem vedela, da bova postali prijateljici. Bila je pametna in zabavna, drzna in občutljiva, noro zabavna in polna ognja. Preprosto je bila najboljša. Pogrešala bom najine večerne klice. Vedno je bila moja opora, če sem imela prav ali pa sem se motila." "Tako sem hvaležna, da sem imela tako dolgo v življenju prijateljico, kot si ti. Bila si prava prijateljica, kar je redkost na tem svetu, in ne morem verjeti, da ne bom več slišala tvojega glasu. Žalujem z vsemi njenimi oboževalci po vsem svetu in moje srce je z njeno družino in ljubljenimi," je zaključila in na Instagramu delila galerijo fotografij. "To je tako srce parajoče. Tako talentirana in zelo premlada," je smrt komentirala Kim Cattrall, ki je skupaj z Michelle zaigrala v filmu Princesa na ledu. "Počivaj v miru, draga Michelle," se je od mlajše kolegice s fotografijo poslovila na Instagramu. S posvetilom na spletu se je poslovil tudi igralec in komik Kenan Thompson, ki je zapisal: "Naša prva filmska zvezdnica Nickelodeona se je poslovila. Bila je moja prijateljica in sedaj je legla k počitku. Preverite svoje ljudi!"

Kim Cattrall in Michelle Trachtenberg sta skupaj zaigrali v filmu Princesa na ledu. FOTO: Profimedia icon-expand

James Marsters, ki je skupaj z Michelle zaigral v seriji Buffy – Izganjalka vampirjev, je v izjavi za revijo People dejal, da je njegovo srce danes težko, saj da je svet izgubil čudovito dušo. Igralko je označil kot neverjetno inteligentno, zabavno in zelo talentirano osebo. "Umrla je veliko premlada, za seboj pa pušča veliko ljudi, ki so jo poznali in imeli radi. Moje srce je z njeno družino, ki so dobri ljudje in trpijo največjo izgubo, ki bi jo kdorkoli lahko doživel. Upam, da jim lahko vsi dajo prostor za žalovanje v tem najtežjem času," je zaključil.

Michelle Trachtenberg je umrla v 40. letu starosti. Igralko je po poročanju tujih medijev v newyorškem stanovanju neodzivno našla njena mama. Vzrok smrti še ni znan, 39-letnica pa je nedavno prestala presaditev jeter. Od igralke so se na spletu poleg zvezdnikov poslovili tudi številni oboževalci, ki so šokirani, da je umrla tako mlada.