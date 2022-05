Zvezdniki o ogroženi pravici do splava: To je korak nazaj

Po tem, ko je v Združenih državah Amerike v javnost pricurljala informacija, da vrhovno sodišče resno razmišlja o odpravi pravice do splava, so številni znani obrazi Hollywooda izrazili svoje ogorčenje in zaskrbljenost. Med drugim so o pereči temi spregovorili legendarna pevka Cher, televizijska voditeljica Whoopi Goldberg in igralec Mark Ruffalo.

"Ženska pravica do splava in njeno zdravje sta ponovno ogrožena," so se v en glas strinjali hollywoodski zvezdniki po tem, ko je v javnost pricurljala informacija, da ameriško vrhovno sodišče resno razmišlja o odpravi pravice do splava.

Lena Dunham, Mark Ruffalo in Cher strogo obsodili razmišljanje vrhovnega sodišča.

Razkritje osnutka, s katerim bi vrhovno sodišče razveljavilo odločitev v primeru Roe proti Wade in s tem tudi odpravilo pravico do splava, je razburilo komedijantko Amy Schumer, ki je vse Američanke pozvala, naj skupaj z njo stopijo na ulice in se borijo za svojo pravico. "Dajte nam naše dostojanstvo ali pa si ga bomo vzele," je zapisala na svoj Instagram. Daljši zapis je na svojem profilu na Instagramu objavila tudi Lena Dunham: "Mama me je vzgajala, da nikoli ne rečem, da sem za življenje, saj ljudje, ki trdijo, da so za življenje, to uporabljajo kot lažno humanistično retoriko, s katero prikrijejo, za kaj v resnici so: proti izbiri," je strogo dejala igralka in aktivistka. "In da ne bo pomote, če je reproduktivna izbira zanikana, ne trpijo samo ženske in ljudje, ki jim je bil ob rojstvu dodeljen ženski spol, temveč vsi tisti, ki so obesili klobuk nad idejo, da je Amerika kraj, kjer lahko iščemo svobodo v vseh njenih oblikah."

"Razveljavitev ustavne pravice, naj še enkrat ponovim, ustavne pravice, postavlja temelje za zavrnitev dostopa do kontracepcije (in kontracepcija je veliko več kot reprodukcija, saj je zdravje številnih ljudi odvisno od nje), razveljavitev že tako omejenih pravic naših trans bratov in sester in nadaljevanje nevednosti belih heteroseksualnih moških, ki nadzorujejo državo, ki je nočejo slaviti zaradi njene raznolikosti," je še dejala in svoje sledilce pozvala k podpiranju ključnih organizacij, ki se borijo za ohranitev splava. Številnim zaskrbljenim zvezdnikom se je pridružila tudi legendarna Cher, ki je na svoj profil na Twitterju zapisala, da jo je že mama opozorila, da nekateri mislijo, da je edina naloga žensk rojevanje otrok. Ob tem je opozorila, da odprava pravice do splava ne pomeni, da se ženske ne bodo odločale za splav, temveč da se bodo odločale za nevarni splav.

Na ogroženost ženskega zdravja in pravic so opozorili tudi komedijantka Sarah Silverman, ki se je spomnila, kako so se nekateri na obvezno nošenje maske in cepljenje burno odzvali s sloganom 'Moje telo, moja odločitev', medtem ko ženskam ta ideja očitno ne bo več omogočena. "Ni presenetljivo, a vseeno nezaslišano," pa je vse skupaj komentirala Hilary Clinton. "Prisilno rojevanje in nelegalni splavi so velik korak nazaj za našo državo," je razmišljanje vrhovnega sodišča obsodil igralec Mark Ruffalo in skupaj z igralskimi kolegicami Olivio Munn, Busy Philipps, Elizabeth Banks, Jamie Lee Curtis in številnimi drugimi jasno povedal, da potencialnemu sprejetju osnutka ostro nasprotuje.

