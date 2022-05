Zvezdniki o teksaški tragediji: To je epidemija, ki jo lahko nadzorujemo

Združene države Amerike je znova pretreslo množično streljanje, ki se je zgodilo na teksaški osnovni šoli. Pokol, ki je po zadnjih podatkih vzel vsaj 21 življenj, je zopet sprožil debato o strožjih kriterijih za lastništvo orožja. K spremembam zakonov kličejo tudi znani obrazi, ki se strinjajo, da bi morala dejanja že zdavnaj zamenjati besede in obljube.

Množično streljanje na teksaški osnovni šoli Robb v Uvaldeju je med prebivalci Združenih držav Amerike zopet sprožilo pogovore o problematiki orožja in njegove dostopnosti. Pozivu po strožjih zakonih so se pridružili tudi znani obrazi in v en glas dejali: "Tega imamo že dlje časa dovolj!"

"Danes je bilo v mojem domačem Teksasu ubitih 18 nedolžnih šolarjev, medtem ko so se izobraževali. Med svojim delom, ki žal še vedno ni cenjeno, je bila ubita učiteljica. Če otroci niso varni v šoli, kje sploh so?" se je v svojih tvitih spraševala ogorčena in užaloščena Selena Gomez, ki je v zapisu priznala, da je tako razburjena, da sploh ne ve, kaj naj napiše. "Odgovorni morajo svoje obljube spremeniti v dejanja in preprečiti nove tragedije." Z Gomezovo se je strinjala tudi njena dobra prijateljica Taylor Swift: "Polna sem jeze in žalosti. Kot narod smo postali navajeni na nepredstavljivo bolečino." Z daljšim zapisom na Instagramu se je oglasil tudi oskarjevec Matthew McConaughey, ki prihaja iz kraja, v katerem se je zgodila tragedija. "Zopet smo tragično dokazali, da ne spoštujemo pravic, ki nam jih nudi naša svoboda, in da nismo odgovorni," je zapisal igralec in se s tem navezal na drugi amandma ameriške ustave, ki Američanom daje pravico do nošenja orožja. "Čas je, da se vsak Američan pogleda v ogledalo in se vpraša, ali so to zares naše vrednote in kako bomo ta problem rešili. Kakšne kompromise lahko sprejme vsak posameznik, da bi prispeval k varnejši državi? Ne moremo se več izgovarjati," je poudaril. "To je epidemija, ki jo lahko nadzorujemo. Vemo, da smo lahko boljši, in taki tudi moramo postati."

Z dejstvom, da bi streljanja lahko preprečili, se je strinjal tudi igralec Pedro Pascal: "Streljanja v šoli niso naravne nesreče. Niso hurikan ali tornado, ampak človeška dejanja, ki so posledica neodzivnosti, strahopetnosti in korupcije zakonodajalcev, ki nočejo sprejeti potrebnih ukrepov." Dogodek je močno pretresel tudi zvezdnike iz sveta športa. LeBron James je svojcem in prijateljem pokojnih izrazil svoje sožalje ter ob tem zapisal, da ima vsega dovolj. "To so otroci, mi pa jih spravljamo v nevarnost!" "Kaj, zaboga, delamo? To moramo spremeniti! Država je polna ljudi, ki se ne morejo nadzorovati, in pri tem zmeraj nastradajo nedolžni. Ne rešujte zarodkov, če jih potem pustite umreti v šolah, ker imate orožje raje od življenja," pa je razburjeno tvitnila igralka Bette Midler, ena večjih zagovornic pravice do splava.

"Živimo v tragičnih in težkih časih," je svoje občutke na spletu delila reperka Missy Elliott. "Vsem, ki se soočajo z duševnimi, finančnimi ali fizičnimi težavami, pošiljam veliko virtualne ljubezni." Iskreno sožalje je vsem vpletenim izrekel tudi dvojec The Chainsmokers in poudaril, da so Združene države Amerike edina država, v kateri otroci z obiskom šole tvegajo svoje življenje. Po tragediji so zvezdniki opozorili tudi na novembrske vmesne volitve. V tem vmesnem volilnem letu se bo odločalo o celotni sestavi predstavniškega doma (435 sedežev) in o petintridesetih od stotih sedežev v senatu. Poleg tega bo v istem času o guvernerju odločalo 39 zveznih držav. "Izberite: otroci ali orožje. Odločiti se boste morali, kaj vam je pomembnejše, in voliti v skladu s tem," je na svojem profilu na Twitterju zapisal Andy Richter in svoje sledilce spodbudil k odhodu na volišča.

