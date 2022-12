Zvezdniki ob smrti Stephena 'tWitcha' Bossa: Pogrešali te bomo

Novico, da je umrl 41-letni plesalec Stephen 'tWitch' Boss , je sporočila njegova žena Allison Holker Boss . Kot je povedala policistom, je njen mož odšel od doma brez avtomobila, kar mu ni bilo podobno. Nedolgo zatem so ga našli mrtvega v hotelu v Los Angelesu. Čeprav so ameriški mediji takoj poročali, da si je plesalec sodil sam, je to pozneje potrdil tudi mrliški oglednik.

Kot je zapisano v poročilu Okrožnega mrliškega oglednika Los Angelesa, je plesalec zadnje trenutke preživel v losangeleškem motelu, njegova žena pa je za revijo People povedala: "Z najtežjim srcem moram povedati, da nas je mož Stephen zapustil. Stephen je osvetlil vsako sobo, v katero je stopil. Družino, prijatelje in skupnost je zelo cenil in živel z ljubeznijo do vseh nas. Bil je hrbtenica naše družine, najboljši mož in oče ter navdih za vse svoje oboževalce, " je še dodala. "Prepričana sem, da ne bo minil dan, ko se ne bi spomnili nanj. Prosimo za zasebnost v tem težkem času," je še povedala plesalka, ki je hkrati zaprosila še za zasebnost v teh težkih trenutkih.

Boss je imel tri otroke, 3-letno Zaio, 6-letnega Maddoxa in 14-letno Weslie, zaslovel pa je kot tekmovalec v oddaji The Wade Robson Project. Kasneje pa je sodeloval tudi v šovu Star Search, kjer je zasedel drugo mesto. Leta 2008 je plesal v šovu So You Think You Can Dance in se kasneje vrnil kot eden izmed izbranih plesalcev za All-Star. Bil je tudi sodnik v zadnji sezoni leta 2022. Leta 2014 se je kot DJ pridružil oddaji The Ellen DeGeneres Show, kjer je leta 2020 celo prevzel vlogo soizvršnega producenta.

Na žalostno novico se je na družbenem omrežju odzvala tudi Ellen DeGeneres, ki je zapisala: "Moje srce je zlomljeno. tWitch je bil luč in čista ljubezen. Zelo ga bom pogrešala. Pošljite svojo ljubezen Allison in njunim čudovitim otrokom Weslie, Maddoxu in Zaii." Dodala je še fotografijo, na kateri objeta stojita v zaodrju.