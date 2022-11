Zvezdniki obeležili zahvalni dan: hvaležnost in dobra hrana

Američani so pred črnim petkom obeležili zahvalni dan, utrinke svojih praznovanj pa so delili tudi v objavah na družbenih omrežjih. Nekateri so praznovali bolj tradicionalno, drugi pa so imeli polne roke dela s svojimi najmlajšimi, spet tretji pa so se udeležili tradicionalne parade.

Američani 24. 11. praznujejo državni praznik zahvalni dan. Tega se vsako leto veselijo tudi zvezdniki, ki svoje bogate zahvalne večerje praznujejo z obloženo mizo in še kakšnim dodatkom. Kot so dokazali z objavami na družbenih omrežjih, so tudi oni le navadni smrtniki, ki s pripravami na večerjo začnejo že nekaj dni prej, jim zaradi otroškega kaosa ne uspe niti družinska fotografija ali pa se ukvarjajo z dojenčkom, ki jim je pred kratkim obrnil življenje na glavo. Nekdanja manekenka in podjetnica Chrissy Teigen je dokumentirala celotne priprave na večerjo, na katero se je začela pripravljati že v začetku tedna. Sledilcem je tako pokazala priprave na slaščice z jajci, brusnično omako in bučno pito, ki jih je pripravila za svojega moža, pevca Johna Legenda, in njuna otroka Luno in Milesa. Delila je tudi fotografijo, na kateri izmučena sedi pred kuhinjskim pultom, na katerega je noseča Chrissy iztegnila noge.

icon-expand Chrissy Teigen so priprave na zahvalni dan izmučile. FOTO: Instagram

Voditelj in komik Jimmy Kimmel je priprave na zahvalno večerjo prav tako začel že predčasno. Zvezdnik je na družbenem omrežju že dan pred praznikom delil fotografijo, na kateri drži pečenega purana, svoje oboževalce pa s tem želel spodbuditi, da pomagajo vsem, ki nimajo tolikšne sreče v življenju. Ob fotografiji je delil še povezavo do dobrodelne organizacije in pripisal, da bosta z ženo donirala 50 tisoč evrov.

icon-expand Jimmy Kimmel je spekel purana in bil dobrodelen. FOTO: Instagram

Igralka Ashley Greene pa je zahvalni dan prvič praznovala v novi vlogi, saj je pred dvema mesecema prvič postala mamica. Zvezdnica se je septembra z možem Paulom Khouryjem razveselila hčerke Kingsley Rainn, na zahvalni dan pa je tako namesto svoje fotografije objavila hčerino, ob njej pa pripisala: "Sploh še ni jedla purana, pa je že v komi od hrane."

icon-expand Ashley Greene je nahranila dojenčico. FOTO: Instagram

Praznik sta na družbenih omrežjih obeležila tudi nekdanja prva zakonca Barack in Michelle Obama. "Upam, da vsi preživljate čudovit dan, poln ljubezni, hvaležnosti in veliko dobre hrane. Od naše družine vaši: imejte lep zahvalni dan," je zapisala nekdanja prva dama. Barack pa je zapisal: "Medtem ko praznujemo, se zahvalimo za vse blagoslove v naših življenjih in dajajmo tudi mi, ko le lahko. V mislih imejmo tudi vse pogumne može in žene, ki sedaj služijo naši državi daleč od doma."

icon-expand Družina Obama FOTO: Instagram

Televizijka Meghan McCain, ki z možem pričakuje drugega otroka, je objavila fotografijo sebe, ob njej pa se je oklicala kar za polnjenega purana. Hči pokojnega politika Johna McCaina je svojim sledilcem v objavi na Twitterju zaželela lepe praznike in dodala: "Mislim na vse, ki so izgubili ljubljeno osebo in jim je še posebej težko za praznike. Niste sami, še posebej tisti, ki jim je umrl eden izmed staršev. Za vse ostale pa: za nič v politiki ni vredno izgubiti ljubezni in družine."

icon-expand Meghan McCain je v veselem pričakovanju. FOTO: Instagram

Igralka Millie Bobby Brown je svojim sledilcem sporočila, da je v letu 2022 hvaležna za mnogo stvari: "Hvaležna sem za veliko ljudi, stvari in živali." Ob sporočilu je dodala še fotografijo sebe in fanta Jaka Bongiovija, posneto nekje na peščeni plaži.

icon-expand Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sta uživala na plaži. FOTO: Instagram

Igralka Lea Michele pa je zahvalni dan preživela na odru parade, kjer je s svojim nastopom navdušila občinstvo. Na dogodku je sodelovalo 28 skupin, 12 pihalnih orkestrov, 700 klovnov, nastopili pa so še Paul Abdul, Sean Paul, The Roots, Jordan Sparks, Big Time Rush in Gloria Estefan.

icon-expand Lea Michele FOTO: Instagram

Del tradicionalne newyorške parade pa je bil voditelj Jimmy Fallon, ki je s svojimi oboževalci delil nekaj utrinkov dogodka, na katerem je zelo užival.

icon-expand Jimmy Fallon je bil prav tako del parade. FOTO: Instagram

Družina igralskega para Catherine Zeta-Jones in Michaela Douglasa pa je praznike preživela na počitnicah. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila družinsko fotografijo, ob njej pa pripisala: "Vesel zahvalni dan vsem Američanom blizu in daleč. Zaradi vseh delovnih obveznosti letos nismo bili pri volji za purana, smo pa zelo hvaležni za zdravje, srečo in družino."

icon-expand Družina Catherine Zeta-Jones in Michaela Douglasa na družinskih počitnicah. FOTO: Instagram

Hvaležna pa je tudi družina Aleca in Hilarie Baldwin, ki se ji je letos pridružil še en član. Zvezdnica je delila družinsko fotografijo, na katero se je okrog staršev stisnilo vseh sedem otrok, ob njej pa pripisala, da jim fotografija ni najbolje uspela.

icon-expand Družina Baldwin FOTO: Instagram