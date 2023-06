Zvezdniki obožujejo Dalmacijo: na oddihu tudi nekdanji zaročenec J.Lo

Prvi junijski dnevi so do obale Šibenika letos pripeljali Alexa Rodrigueza. Nekdanji zaročenec Jennifer Lopez je lepote Dalmacije odkrival iz varnega zavetja svoje luksuzne jahte s svojim novim dekletom Jaclyn Cordeiro. Da dopustujeta na Hrvaškem, je z objavo fotografij razkrila prav osebna trenerka, ki je na svojem Instagramu objavila fotografijo iz sprehoda po splitskih ulicah in nekaj utrinkov njihovih počitnic. Kasneje je delila tudi video iz zraka, v katerem je vidna tudi jahta nekdanjega igralca bejzbola in njihova naslednja postojanka Črna gora. Posnetek z dopusta je delil tudi 47-letnik.