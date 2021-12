Zvezdniki, od katerih smo se poslovili v letu 2021

V letu, ki se izteka, so se poslovila številna velika imena iz sveta gledališča, filma, mode, glasbe in športa, žalostna novica pa je zaznamovala tudi pomlad na britanskem kraljevem dvoru.

Letošnje leto si bomo zagotovo zapomnili tudi po smrti princa Filipa. Soprog kraljice Elizabete je umrl v 100. letu starosti. Vojvoda Edinburški se je z Elizabeto poročil leta 1947, pet let, preden je postala britanska kraljica. Bil je kraljevi zakonec z najdaljšim stažem v zgodovini britanske monarhije. S kraljico sta imela štiri otroke, osem vnukov in deset pravnukov. Njegova smrt je močno pretresla člane kraljeve družine, nekateri zvezdniki in osebe na pomembnih položajih pa so se mu poklonili tudi na družbenih omrežjih.

icon-expand Princ Filip FOTO: AP

V glasbenih krogih je močno odzvanjala smrt bobnarja legendarne britanske skupine The Rolling Stones Charlieja Wattsa, ki je 2. junija letos obeležil okrogli jubilej – 80 let. Novica o njegovem slovesu je pretresla javnost nekaj tednov po tem, ko je javnost presenetila informacija, da se Watts ne bo pridružil ostalim članom priljubljene rokovske zasedbe na njihovi turneji po Združenih državah Amerike. Glasbena skupina Il Divo je z ganljivim zapisom 19. decembra na Twitterju sporočila, da jih je zapustil član Carlos Marin. Star je bil 53 let. Tuji mediji so ob žalostnem dogodku poročali, da je v bolnišnici v Manchestru izgubil bitko s covidom-19. Zaradi posledic predoziranja je v newyorški bolnišnici v začetku aprila umrl raper DMX. Star je bil 50 let. Zvezdnik, ki je se je rodil kot Earl Simmons, je pred smrtjo doživel srčni napad in bil kasneje tudi hospitaliziran. Po tem so ga pri življenju ohranjali s pomočjo aparatov, 9. aprila pa je izgubil bitko za življenje.

icon-expand DMX FOTO: Profimedia

Glasbeni svet bo od letos naprej bolj prazen tudi zaradi izgube naslednjih priljubljenih ustvarjalcev, poslovili so se tudi: Young Dolph, Deon Estus (Wham), Andrea Martin, Sarah Dash, Brian Travers (UB 40), Nicole Hurst, Dusty Hill (ZZ Top), Joey Jordison (Slipknot), Biz Markle, Johnny Solinger (Skid Row), John Davis (glas Milli Vanilli), Nick Kamen, Alexi Laiho (Children of Bodom), Vicente Fernandez, Dennis Thomaas (Kool & the Gang). Novembra je umrl tudi eden najpomembnejših tekstopiscev in skladateljev ameriškega muzikala, ki se je podpisal tudi pod delo Zgodba z Zahodne strani (West Side Story). Stephen Sondheim je umrl je na svojem domu v Roxburyju, star je bil 91 let. Septembra pa je glasbeno javnost nekdanje skupne države pretresla novica, da je v 67. letu po hudi bolezni umrla Marina Tucaković, ki se je podpisala pod številne, zdaj že zimzelene skladbe. Zora je, Dodirni mi kolena, Svi pjevaju, ja ne čujem, Kuda idu izgubljene djevojke, so samo nekateri od mnogih hitov, s katerimi se je zapisala v srca poslušalcev. Od nje so se na družbenih omrežjih poslovili izvajalci, s katerimi je sodelovala ter tudi prijateljevala. V starosti 97 let je v začetku septembra v Atenah umrl priznani grški skladatelj in pevec Mikis Theodorakis. Najbolj znan je po glasbi za filmsko klasiko Grk Zorba iz leta 1964, sicer pa je napisal več kot tisoč pesmi, kantat, simfonij in več oper, v katerih se je lotil velikih klasičnih tragedij.

icon-expand Stephen Sondheim FOTO: AP

Na slovenskih tleh so odmevale smrti nekaterih znanih glasbenih izvajalcev. Oktobra je umrl priljubljeni primorski didžej Miran Vodopivec, ki so ga vsi poznali pod imenom DJ Cvere. Skupaj z drugimi didžeji je zaznamoval zlata leta diskotek in bučnih zabav. Poslovili smo se tudi od Janeza Hvaleta. Legendarni glasbenik in avtor številnih besedil je po težki bolezni umrl v 70. letu starosti. Številne pa je močno prizadela tudi vest o smrti Jožeta Skubica. Oktobra se je umrl v 55. letu starosti. Bil je glavni pevec skupine Slapovi, ki si je ime nadela po slapovih reke Krke, prvenec Ne reci nikdar pa je bil najbolje prodajani album z domačo glasbo po letu 1991.

icon-expand Jože Skubic FOTO: You Tube

Januarja je v 62. letu starosti je umrl Nenad Stefanović Japanac, ki je slovel kot eden najboljših basistov v nekdanji Jugoslaviji. Marca se je poslovil legendarni bobnar Dragoljub Đuričić. Črnogorski glasbenik je bil pred tem hospitaliziran zaradi covida-19. Umrl je v 69. letu starosti. Glasbeno javnost pa je pretresla tudi vest, da je umrl član zasedbe Vigor Žarko Marinović Žare. Zaradi posledic covida-19 je umrl v 53. letu starosti. Novico so člani zasedbe potrdili na družbenem omrežju, od glasbenika pa so se poslovili številni glasbeni kolegi. Avgusta je na Balkanu odjeknila žalostna vest, da je v 75. letu starosti umrl pevec skupine Mostar Sevdah Reunion, Milutin Sretenović Sreta. Pevca so jutro po nastopu našli v hotelski sobi. "Šokiran sem, izgubili smo čudovitega človeka in vrhunskega umetnika," je ob novici povedal producent Tomislav Kašljević. Letos so se poslovili tudi nekateri filmski ustvarjalci. Pred dnevi je umrl režiser Jean-Marc Vallee. Znan je bil po svojih projektih, kot sta seriji Majhne laži (Big Little Lies) in Ostrina (Sharp Objects) ter film Klub zdravja Dallas (Dallas Buyers Club). V 59. letu je umetnik umrl zaradi srčnega zastoja. V 92. letu se je letos poslovil tudi Richard Donner, ki je kot režiser ustvaril mnoge uspešnice. Ob Smrtonosnem orožju se je podpisal tudi pod Supermana, The Goonies in Teorijo zarote. Najbolj odmevna je bila v filmskih krogih zagotovo tragedija, v katero je bil vpleten igralec Alec Baldwin. Ta je z rekvizitno pištolo ustrelil Halyno Hutchins. Do incidenta je prišlo na snemanju filma Rust, ki je potekalo v Novi Mehiki. 42-letnica je poškodbam podlegla po tem, ko je bila po incidentu prepeljana v lokalno bolnišnico Christus St. Vincent's. Tam se je po dogodku zaradi posledic strela zdravil tudi 48-letni režiser vesterna Joel Souza.

icon-expand Halyna Hutchins FOTO: Profimedia

Februarja se je poslovil kanadski igralec Christopher Plummer. Številnim oboževalcem se je v srca zapisal z nepozabno vlogo v uspešnici Moje pesmi, moje sanje. Umrl je v 92. letu. Ustvarjalci serije Seks v mestu še danes niso preboleli smrti Willieja Garsona. Igralec je bil najbolj znan po vlogi Stanforda Blatcha v priljubljeni seriji, pojavil pa se je tudi v njenih nadaljevanjih z naslovom And Just Like That ... Po težki bolezni se je poslovil v 58. letu. Garson je bil tudi v resničnem življenju eden izmed bližjih prijateljev igralke Sarah Jessice Parker. Poslovil pa se je tudi legendarni Jean Paul Belmondo. Francoski igralec je umrl v 89. letu. Zaslovel je v filmu Jean-Luca Godarda Do zadnjega diha iz leta 1960, v katerem je zaigral mladega gangsterja. Velja za ikono francoskega novega vala, uspešno kariero pa je gradil tudi kasneje.

icon-expand Jean-Paul Belmondo FOTO: AP

V iztekajočem se letu so ta svet zapustili tudi igralci ter igralke: David Dalaithngu, Anthony 'A.J.' Johnson, Norm MacDonald, Ben Best, Michael Nader, Rick Aiello, Daniel Mickelsen, Peter Aykroyd, Peter Scolari, Robert Sacchi, Dean Stockwell, John Challis, Charles Grodin, Hal Holbrook, Dustin Diamond, Una Stubbs, Pat Hitchcock, Helen McCrory, Jessica Walter, Mira Furlan, John Reilly, Tanya Roberts. V 67. letu starosti je umrla tudi španska igralka Veronica Forque, v 83. letu pa legendarna igralka mehiških telenovel Carmen Salinas. Hollywood je oktobra razžalostila novica, da je pri 59. letih po daljši bitki z rakom umrl igralec James Michael Tyler, gledalcem najbolj poznan iz serije Prijatelji. Tyler se je z zahrbtno boleznijo boril tri leta.

icon-expand Larry King FOTO: Profimedia

Ob koncu januarja je umrl legendarni voditelj Larry King. Ta se je v 88. letu poslovil po tem, ko je bil hospitaliziran zaradi covida-19. King se je v preteklosti srečeval s številnimi zdravstvenimi težavami, v letu pred tem pa je preživel tudi veliko tragedijo, saj se je moral posloviti tudi od hčerke in sina. 19. februarja je javnost pretresla vest, da je umrl Đorđe Balašević. Novosadski umetnik je umrl v 68. letu starosti po tem, ko je bil v bolnišnico sprejet po hujši obliki pljučnice, mediji pa so poročali tudi o okužbi z novim koronavirusom. Balašević je bil najbolj znan kot glasbenik, kantavtor. V njegovem bogatem glasbenem opusu so številne velike uspešnice, nekatere so postale celo himne. Svojim oboževalcem pa je zapustil tudi številna književna dela.

icon-expand Đorđe Balašević FOTO: Miro Majcen

V 64. letu je preminil srbski igralec Boris Komnenić. Gledalcem je bil znan po vlogi Aleksandra Popadića v legendarni televizijski seriji Bolji život. Septembra je za posledicami covida-19 v 57. let umrl tudi njegov igralski kolega Nenad Nenadović, znan po vlogi Laleta v mini seriji Boško Buha. Letos je v 80. letu starosti je umrl tudi srbski režiser Božidar Nikolić. V svoji karieri je zaslužen za režijo kultnega filma Balkanski vohun, kot direktor fotografije pa je sodeloval pri jugoslovanski drami Življenje je lepo. Nikolić je trikratni prejemnik puljske filmske nagrade zlata arena, mnogi pa se ga bodo spominjali kot tistega, ki je odkril Brada Pitta. V 53. letu je v Zagrebu umrl tudi hrvaški igralec in režiser Saša Anočić. Najbolj je bil znan po gledališki predstavi Kavboji, ki je bila uspešnica zagrebškega Teatra Exit. Po predstavi so posneli celovečerni film, v katerem je tudi zaigral.

V začetku leta 2021 je v 82. letu umrl eden največjih slovenskih dramatikov in režiserjev Dušan Jovanović, čigar dramski opus je izjemno bogat. Za svoje dramsko in režijsko delo je prejel številne nagrade. Njegova smrt je pretresla številne njegove kolege in igralce.

icon-expand Dušan Jovanović FOTO: Bobo

Februarja se je v 88. letu poslovil gledališki in filmski igralec Danilo Benedičič, ki je bil skoraj štiri desetletja član igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana in v njem oblikoval večino svojih odrskih mojstrovin. V svoji karieri je odigral skoraj 150 vlog, za svoje delo je prejel vrsto nagrad. Aprila je v 73. letu starosti umrla igralka Ljerka Belak. V svoji bogati karieri je upodobila tako močne ženske iz svetovne in slovenske dramske klasike kot tudi komične like. Vpisala se je tudi v zgodovino slovenskega filma. V istem mesecu pa je 62. letu starosti umrl tudi filmski in televizijski režiser ter scenarist Aleš Verbič. Režiral je več filmov, v sodelovanju s TV Slovenija pa ustvaril nekaj dokumentarcev. Njegov triler Morana je bil slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja, kratki film Nekoč je bilo pa je bil nominiran za zlatega medveda na Berlinalu. Maja je v 94. letu starosti je umrl gledališki in filmski igralec Tone Homar. Na odru ljubljanske Drame je najpogosteje uprizarjal komične like, sodeloval pa je tudi v drugih gledališčih in nastopal v filmskih in radijskih igrah. Poslovili pa smo se tudi od 62-letnega tržaškega pisatelja ter gledališkega in filmskega režiserja Marka Sosiča, ki je režiral tako v slovenskih kot tudi italijanskih gledališčih in bil med drugim umetniški vodja SNG Nova Gorica ter ravnatelj Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Za svoja dela je prejel več nagrad.

icon-expand Toni Gašperič FOTO: POP TV

Za posledicami dolgotrajne bolezni je spomladi umrl 76-letni belokranjski humorist, publicist in kulturnik Toni Gašperič. Metličan je bil človek številnih darov, satirično nastrojene misli in širokega nasmeha, dolgoletni sopotnik slovenskega javnega radia in pogost gost številnih medijev.

icon-expand Virgil Abloh FOTO: Profimedia

Modni svet je ob koncu novembra pretresla novica o smrti oblikovalca Virgila Abloha. V 42. letu je umrl zaradi redke in agresivne oblike raka. Pri moških kolekcijah s podpisom Louis Vuitton je sodeloval od leta 2018, skoraj desetletje pa je deloval kot izvršni direktor milanske znamke Off-White.

Športne navdušence je 23. novembra pretresla vest o tragični smrti Marka Grilca. Najuspešnejši slovenski deskar prostega sloga in vsestranski športnik se je ponesrečil na smučišču pri Söldnu, star je bil 38 let. V tragični prometni nesreči je ob koncu maja umrl nekdanji smučarski skakalec Uroš Peterka, ki je v celinskem pokalu dvakrat stal na stopničkah. Devetintridesetletnik, mlajši brat dvakratnega dobitnika velikega kristalnega globusa Primoža Peterke, se je z motorjem smrtno ponesrečil v Ločici pri Vranskem.

icon-expand Sir Frank Williams FOTO: AP

Smrti pa so posegle tudi v svet motošporta, formula 1 je ostala brez legendarnega Franka Williamsa, nekdanjega vodje moštva Williams. Pred tem, letošnjega maja pa je v Londonu umrl tudi Max Mosley, nekdanji predsednik FIE. Žalostni novici pa sta si v iztekajočem se letu sledili tudi pri naših južnih sosedih. Le teden dni po tragični smrti enega od najboljših rokometašev na svetu vseh časov Zlatka Saračevića je bitko s kratkotrajno, a težko boleznijo, v 65. letu izgubil tudi legendarni hrvaški nogometaš in kasneje uspešni trener Zlatko Kranjčar. Avgusta je nemški nogometni velikan Bayern iz Münchna na uradni spletni strani potrdil, da je pri 75. letih umrl legendarni nemški napadalec Gerd Müller. Nekdanji odlični nogometaš je imel v zadnjih letih življenja težave z demenco in Alzheimerjevo boleznijo. Slovensko nogometno javnost pa je septembra pretresla novica o smrti legendarnega nogometaša Danila Popivode, ki se je z izvrstnimi igrami v dresu ljubljanske Olimpije in jugoslovanske reprezentance zapisal med nepozabne nogometne zvezdnike. Umrl je v 75. letu. Avgusta je v 80. letu starosti umrl nekdanji predsednik MOK-a Jacques Rogge. Na položaju predsednika je Belgijec 16. julija 2001 nasledil Juana Antonia Samarancha, na tem položaju pa je deloval vse do 10. septembra 2013, ko ga je nasledil zdajšnji predsednik Thomas Bach.

icon-expand Jacques Rogge FOTO: AP

Žalostno leto pa je tudi za nekaterimi zvezdniki, ki so se morali posloviti od svojih najbližjih. Za očetom Jimom Moorom je letos žalovala pevka Pink. Od očetov so se morale posloviti tudi igralki Blake Lively ter Leticia Calderon in pevka Adele pa tudi igralca Hugh Jackman in Robert Downey Jr. Oba starša je pred dnevi izgubila igralka Alicia Witt, vzrok smrti zaenkrat še ni pojasnjen. Z bolečino ob izgubi mame so se morali v tem letu soočiti Snoop Dogg, Mark Wahlberg in Nicolas Cage. Nick Cannon je sporočil žalostno vest, da je zaradi hude bolezni umrl njegov petmesečni sin Zen. Vdovec pa je v tem letu postal igralec Richard E. Grant. Umrl je tudi Rossano Rubicondi, igralec in nekdanji soprog ter dober prijatelj Ivane Trump. Težko leto je tudi za nekdanjo manekenko Stephanie Seymour, njen 24-letni sin je umrl zaradi prevelikega odmerka tablet. Sharon Stone je žalovala za 11-mesečnim nečakom, Salma Hayek za svakinjo, Pharell Williams pa se je moral posloviti od bratranca. Umrla je tudi mama Michaela Douglasa in soproga pokojnega Kirka Douglasa, Anne. Chris Daughtry, finalist šova Ameriški idol, je 15. novembra javnosti sporočil, da je umrla njegova 25- letna pastorka Hannah. Družino Diega Maradone, ki je umrl pred dobrim letom, pa je pretresla smrt njegovega mlajšega brata Huga. V starosti 52 let je umrl v Neaplju, usoden je bil srčni napad.