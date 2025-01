Zvezdniki odpirajo svoje domove in denarnice

Hollywoodski zvezdniki so stopili skupaj in ponudili roko vsem, ki so bili na takšen ali drugačen način prizadeti v uničujočih požarih, ki te dni pustošijo po Kaliforniji. Nekateri znani obrazi so odprli svoje denarnice in skupaj darovali več milijonov dolarjev finančne pomoči, medtem ko so drugi zavihali rokave v raznih centrih, kjer se zbirajo ljudje, ki so ostali brez strehe nad glavo.

Kako zvezdniki pomagajo v uničujočih požarih? Hollywoodska zvezdnica Angelina Jolie je odprla vrata svojega doma in vanj povabila prijatelje, ki so ostali brez vsega. Fotografi so jo ujeli pred eno od trgovin, medtem ko je s sinom prtljažnik polnila z vrečami hrane in vode, ki jih je pozneje odpeljala do enega od centrov, kjer se zbirajo donacije za ljudi v stiski. Prav tako je dala jasno vedeti, da bo darovala tudi finančna sredstva.

Rokave so zavihali tudi Angelina Jolie, princ Harry in Meghan Markle ter Jamie Lee Curtis. FOTO: Profimedia - AP icon-expand

Medijski mogotec Disney je prizadetim v požaru daroval 15 milijonov dolarjev oziroma 14,6 milijonov evrov denarne pomoči. Finančna sredstva je daroval tudi Mark Zuckerberg. Svoje denarnice so odprle sestre klana Kardashian - Jenner, ki so morale zaradi evakuacije zapustiti svoje domove. Kim Kardashian je prek svoje znamke Skims finančna sredstva namenila gasilcem, ki se borijo na terenu, prav tako je prizadetim darovala večje količine oblačil. Milijon dolarjev finančne pomoči je darovala oskarjevka Jamie Lee Curtis. Posebno dobrodelno akcijo je začela tudi Paris Hilton, ki je v požaru izgubila hišo v Malibuju. V sklad je že darovala 100 tisoč dolarjev oziroma 97.500 evrov, poleg tega pa bo izenačila vsako naslednjo donacijo, ki bo darovana v sklad. Tudi igralka Sharon Stone je zavihala rokave. Ne le, da je v svoj dom sprejela bližnje, ki so se morali evakuirati, raznim organizacijam je darovala oblačila, njenemu zgledu pa so sledili številni, tudi igralka Halle Berry. Vrata doma sta odprla princ Harry in Meghan Markle, ki sta pozneje obiskala enega od centrov, kamor so se zatekli pomoči potrebni. Tam sta se zahvalila gasilcem in vsem, ki pomagajo v centru ter tudi sama ponudila pomoč. Igralka Jennifer Garner, ki je v požaru tragično izgubila prijateljico, z organizacijo World Central Kitchen te dni pomoči potrebnim na ulici deli obroke.