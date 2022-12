Zvezdniki po smrti Kristie Alley: Še se bomo srečali!

Novica o smrti ameriške igralke Kristie Alley je sprožila serijo objav, ki so jih slavni prijateljici v spomin zvezdniki objavili na svojih družbenih omrežjih. Od svoje nekdanje soigralke so se tako poslovili John Travolta, Jamie Lee Curtis, Tim Allen, Steve Guttenberg, Taylor Lautner, Kristin Chenoweth in še mnogi drugi.

Priljubljena igralka Kristie Alley, ki je v krogu družine umrla v ponedeljek v 72. letu starosti, je imela veliko slavnih prijateljev. Od nekdanje soigralke, ki je izgubila boj z rakom, so se tako poslovili številni zvezdniki. "Vedno sem verjel, da je žalovanje za javno osebnostjo zasebna stvar, vendar bom rekel, da sem jo ljubil," je za revijo People povedal igralkin nekdanji soigralec Kelsey Grammer, ki je s Kristie zaigral v seriji Na zdravje. Izjavi sta podala še dva igralca omenjene serije Ted Danson in Rhea Perlman.

icon-expand Ted Danson FOTO: AP

"Danes sem bil na letalu in počel nekaj, kar počnem redko. Gledal sem staro epizodo Na zdravje. To je bila epizoda, v kateri Tom Berenger zaprosi Kirstie, ki kar naprej govori ne, čeprav si obupno želi reči da. Kirstie je bila resnično briljantna v tem. Njena sposobnost, da igra žensko na robu živčnega zloma, je bila hkrati ganljiva in histerično smešna. Nasmejala me je pred 30 leti, ko je posnela ta prizor, in prav tako me je nasmejala danes. Ko sem izstopil z letala, sem slišal, da je Kirstie umrla. Tako sem žalosten in tako hvaležen za vse trenutke, ko me je nasmejala. Ljubezen pošiljam njenim otrokom. Kot dobro vedo, je imela njihova mama zlato srce. Pogrešal jo bom," je dejal Danson.

icon-expand Rhea Perlman FOTO: Profimedia

"Kirstie je bila edinstvena in čudovita oseba in prijateljica. Njeno veselje do bivanja je bilo brezmejno. Spoprijateljili sva se skoraj v trenutku, ko se je pridružila igralski zasedbi. Rada je imela otroke in tudi moji otroci so imeli radi njo. Večkrat so prespali pri njej doma. Prirejala je množične zabave za noč čarovnic in velikonočne zabave ter povabila celotno ekipo oddaje in njihove družine. Želela je, da bi se vsi počutili vključene. Svoje otroke je imela zelo rada. Nikoli nisem srečala nikogar, ki bi bil približno tak kot ona. Zelo sem hvaležen, da sem jo poznala. Zelo, zelo jo bom pogrešala," je dodala Perlmanova.

"Pravkar sem izvedela žalostno novico o smrti Kristie Alley. Bila je odlična komičarka in čudovita 'mama medvedka' v resničnem življenju. Pomagala mi je kupovati darila za mojo družino za božič. Strinjali sva se, da se glede nekaterih stvari ne strinjava, a sva imeli medsebojno spoštovanje in povezanost. Žalostna novica," je na Instagramu zapisala njena nekdanja soigralka iz filma Scream Queens Jamie Lee Curtis.

icon-expand Taylor Lautner se je od igralke poslovil v Instagram storyju. FOTO: Instagram story

V filmu Scream Queens je ob boku Kristie igral tudi Taylor Lautner. "V čast mi je bilo delati s tabo in te spoznati. Počivaj v miru," je zapisal na svojem Instagram storyju ob fotografiji iz filma in dodal emoji srca.

Tim Allen, ki je z igralko nastopil v filmu V bogastvu in bedi leta 1997, je na Twitterju zapisal: "Sladka duša je umrla v Kristie Alley. Žalostna, žalostna novica. Molitve za vso njeno družino."

John Travolta se je od igralske kolegice poslovil na Instagramu, kjer je objavil njeno fotografijo iz mladosti, zraven pa zapisal, da je bil njun odnos poseben. "Ljubim te, Kirstie. Vem, da se bova nekoč spet srečala," je dodal.

Steve Guttenberg in Kristie sta skupaj zaigrala leta 1995 v filmu Poročni zaplet. "Kirstie me je pričakala v svoji hiši s tuninim sendvičem na mojem najljubšem kruhu. 'Steve, vem vse o tebi in tvoji ljubezni do rženega kruha. Pojej malo tune.' Vadili smo scene za film in vsak dan me je presenečala s svojo velikodušnostjo in duševnostjo. Svet je brez Kirstie malo prazen," je zapisal na Instagram.

"Počivaj v miru, Kirstie. Zelo sem te imela rada. Še se bova srečali," se je od stanovske kolegice na Twitterju poslovila tudi igralka in pevka Kristin Chenoweth.

Na Twitterju je poklon zvezdnici zapisala tudi ameriška komičarka Jackee Harry. "Kirstie Alley je bila nesporen talent, ki je prinesel veselje mnogim – preko zaslona in s svojo toplino. RIP, ljubica. Bila si enkratna," je zapisala.

Na Twitterju se je oglasila tudi novinarka in televizijska osebnost Megyn Kelly, ki je zapisala, da je to zelo žalostna novica. "Bila je lepa, pogumna, zabavna in ljubljena ženska. Počivaj v miru, Kristie Alley," je dodala.

"Oh, Kristie. Počivaj v miru," je v spomin na igralko tvitnila igralka Valeria Bertinelli in dodala emoji zlomljenega srca.

"Kako nadarjena sladka oseba. Pogrešali te bomo. Pošiljam svoje iskreno sožalje tvojim otrokom in drugim ljubljenim," je zapisal igralec Scoot Baio.

