Zvezdniki podali pobudo, da Juneteenth postane državni praznik

Juneteenth, ki ga v Združenih državah Amerike praznujejo 19. junija, obeležuje konec suženjstva in je zato, še posebej v časih družbenih nemirov in protestov proti rasizmu, za številne državljane izrednega pomena. Praznik ni priznan na državni ravni, temveč se kot uradni praznik pojavlja zgolj v nekaterih zveznih državah.

Zato so tokrat nekateri od zvezdnikov praznovanje praznika še posebej poudarili. Na svojih družabnih omrežjih so čestitali tistim, ki ga praznujejo in podali pobudo za to, da postane tudi uradno priznan praznik v Združenih državah Amerike. Na Twitterju se je oglasila pevka Taylor Swift, ki je zapisala:''Vesel Juneteenth! Rada bi poudarila pomen današnjega dne in zakaj bi moral biti obeležen kot nacionalni praznik.'' V naslednjih tvitih je poudarila, da tudi sama dela pomembne korake v svojem življenju k temu, da bi bolje počastila ta dan.