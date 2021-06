Zvezdniki podprli Unicefovo pobudo za dobavo cepiva revnejšim državam

Unicef opozarja, da je ključna stalna, usmerjena dobava cepiv, ki bo razporejena čez celo leto, saj revnejše države nimajo možnosti, da bi vsa cepiva porabile naenkrat, v krajšem času. Združeno kraljestvo in druge države so že obljubile, da bodo presežek cepiv namenile državam, ki jih potrebujejo, vendar je človekoljubna organizacija sedaj na njih naslovila prošnjo, da to stori čim prej. Unicefov poziv so podprli številni zvezdniki, med drugim tudi Billie Eilish in David Beckham.

Med podpisniki so tudi zvezdniki Andy Murray, Olivia Colman, Ewan McGregor, Liam Payne, Priyanka Chopra Jonas, Orlando Bloom, Katy Perry, Gemma Chan, Whoopi Goldberg, Claudia Schiffer in Chris Hoy. Vsi ob tem poudarjajo, da je Unicef v revnejše države že dobavljal cepiva, vendar je organizaciji do doseženega cilja zmanjkalo kar 190 milijonov doz. V pismu je navedeno tudi, da bo sedem držav skupine G7 kmalu imelo dovolj zalog, da bodo med junijem in avgustom brez večjih zamud lahko donirale 20 odstotkov svojih odmerkov in s tem Covaxu (shemi za delitev cepiv, op. a.) zagotovile več kot 150 milijonov odmerkov.

Velika imena iz sveta zabave so podpisala pismo, namenjeno skupini G7, ki jo sestavljajo tudi Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska in Združene države Amerike, v kateri je zapisana prošnja, da do avgusta donirajo 20 odstotkov svojih cepiv. David Beckham je ob tem dejal: ''Pandemije ne bo nikjer konec, dokler se ne bo zaključila povsod.''

''Na določeni točki bomo nedvomno morali cepiti mlajše od 18 let,"je za BBC dejala Lily Caprani, ki pri Unicefu skrbi za področje cepiv v času covida-19 in ob tem dodala: '' V tem trenutku pa je treba zagotoviti, da cepiva dobijo vse ranljive in prednostne skupine po vsem svetu. Zato smo mnenja, da morajo države, kot Združeno kraljestvo in preostale iz G7, cepiva donirati državam z nizkimi dohodki, hkrati pa še vedno cepiti svoje prebivalstvo doma." Ciprianieva je poudarila, da mora do donacij priti čim prej, dobava pa mora biti tekoča in trajati čez celotno poletje in se nadaljevati do konca leta. ''Če bi prišlo do zadrževanja večje količine cepiv vse do božiča, bi to lahko vodilo v nenamerne posledice preteka roka cepiv, saj jih te države ne bi mogle tako hitro uporabiti in to bi bila velika tragedija,'' je še dodala Capranijeva.

V nasprotju z drugimi državami, Združeno kraljestvo ni razkrilo, koliko odmerkov namerava podariti shemi Covax, znano je le, da bodo svoje presežne odmerke podarili. Matt Hancock, minister za zdravje, je pred dnevi dejal, da v državi trenutno ni rezervnih oziroma presežnih odmerkov. Na Otoku so naročili kar 400 milijonov odmerkov različnih cepiv ter tudi cepili večji delež svojega prebivalstva, medtem ko nekatere države še zmeraj čakajo na prihod prvih pošiljk. Številne revnejše države se zanašajo zgolj na dostave iz Covaxa.

Vlada Združenega kraljestva je shemi Covax že zagotovila približno 626 milijonov evrov sredstev, druge države pa so naročile in poslale v tujino pol milijarde odmerkov cepiva AstraZeneca. V izjavi za javnost je otoška vlada tako sporočila, da so tako odigrali ključno vlogo pri zagotavljanju globalnega dostopa do cepiv proti koronavirusu.