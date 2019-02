Potovali skozi čas in objeli svoje mlajše različice

Vse, odkar je avtor H. G. Wells leta 1885 izdal knjigo Časovni stroj, je možnost potovanja skozi čas začela buriti duhove. Potovanje v preteklost naj bi bilo matematično sicer izvedljivo, vsaj po izračunih znanstvenika Bena Tippetta, ki že nekaj let preučuje Einsteinovo teorijo relativnosti in črne luknje. Ta je dejal, da njegov 'model' časovnega stroja uporablja ukrivljen prostor-čas v krožni obliki in ne ravni črti, na ta način pa naj bi omogočal potovanje nazaj skozi čas. Čeprav naj bi bilo to matematično izvedljivo, pa je poudaril, da močno dvomi, da bo kdo kdaj ustvaril stroj, ki bi to dejansko omogočal.

Kljub temu, da še nismo na tej ravni, da bi fizično lahko potovali skozi čas, pa je digitalna tehnologija tista, s katero se lahko ustvarimo podoben učinek – vsaj, kar se tiče združevanja preteklosti in sedanjosti. Nizozemski umetnik Ard Gelinck se je namreč poigral s podobami nekaterih zvezdnikov in s pomočjo photoshopa ustvaril zanimive fotografije, na katerih slavni objemajo svoje mlajše različice. Nekateri so se močno spremenili, spet drugi so ostali zamrznjeni v času. Gelinck fotografije objavlja na svojem Instagram profilu, kjer ima več kot 79.000 sledilcev.

Brad Pitt