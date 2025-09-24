Zvezdniki pozdravili Kimmlovo vrnitev: 'Daj jim vetra'

Zvezdniki in zvezdnice so se odzvali na vrnitev ameriškega voditelja Jimmyja Kimmla in njegove večerne pogovorne oddaje Jimmy Kimmel Live!. Igralec Ben Stiller je pohvalil njegov čustven monolog in ga označil kot "brilijantnega". Novinar Don Lemon pa je dejal, da je Kimmel z vrnitvijo ujel pravi ton. "Bilo je fantastično. Mislim, da je bil pravi, in pokazal je, da je profesionalec. Pravi profesionalec. Vsi tisti, ki ste navijali, da bi ga odpustili ali začasno suspendirali, sram naj vas bo," je povedal.
Pod objavo profila Jimmy Kimmel Live na Instagramu, na katerem voditelj stoji pod zapisom "Snemanje", se je oglasilo še več znanih osebnosti. "Daj jim vetra, Jimmy. Ti si sekvoja," je v komentarjih zapisal Walton Goggins. Svoje pa je pristavil še Stephen Colbert, čigar večerno oddajo bodo ukinili prihodnjega maja. "Dobrodošel nazaj, brat," je zapisal.
Kimmel se je na male zaslone vrnil teden dni po presenetljivi ukinitvi pogovorne oddaje, ki je razburila javnost in sprožila vprašanje o pravici do svobode govora v ZDA. Njegov prvi monolog po vrnitvi na televizijo je hitro zakrožil po državi.
V govoru, ki ga je začel s šalami na lasten račun, se je dotaknil tudi umora Charlieja Kirka in komentarja, ki ga je pretekli teden izrekel na račun njegovega morilca. "Ne delam si iluzij o tem, da bi koga prepričal, da bo spremenil mnenje, vendar želim nekaj pojasniti. Kot človeku mi je pomembno, da razumete, da se nikoli ne bi šalil na račun umora mlade osebe. Mislim, da pri tem ni nič smešnega," je poudaril s tresočim glasom.
Večerne pogovorne oddaje - in njihovi voditelji - so v ZDA zadnje mesece sicer pogosto tarče napadov. Kot omenjeno, se z voditeljskega mesta poslavlja Colbert, ameriški predsednik Donald Trump pa je avgusta zagrozil še, da se bosta po Colbertu z malih ekranov morala posloviti tudi voditelja Kimmel in Jimmy Fallon. "Odlične novice za Ameriko," je prejšnji teden po novici o ukinitvi Kimmlove oddaje Trump pozdravil potezo.
