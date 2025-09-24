Zvezdniki pozdravili Kimmlovo vrnitev: 'Daj jim vetra'

Vrnitev Jimmyja Kimmla na male ekrane je naletela na pozitiven odziv slavnih. Slišati je bilo, da je bil Kimmlov prvi monolog čustven in brilijanten, prav tako pa, da je voditelj pravi profesionalec. "Daj jim vetra, Jimmy," je med drugim dejal igralec Walton Goggins.

Zvezdniki in zvezdnice so se odzvali na vrnitev ameriškega voditelja Jimmyja Kimmla in njegove večerne pogovorne oddaje Jimmy Kimmel Live!. Igralec Ben Stiller je pohvalil njegov čustven monolog in ga označil kot "brilijantnega". Novinar Don Lemon pa je dejal, da je Kimmel z vrnitvijo ujel pravi ton. "Bilo je fantastično. Mislim, da je bil pravi, in pokazal je, da je profesionalec. Pravi profesionalec. Vsi tisti, ki ste navijali, da bi ga odpustili ali začasno suspendirali, sram naj vas bo," je povedal.

Odziv zvezdnikov na vrnitev Jimmyja Kimmla FOTO: AP icon-expand

Pod objavo profila Jimmy Kimmel Live na Instagramu, na katerem voditelj stoji pod zapisom "Snemanje", se je oglasilo še več znanih osebnosti. "Daj jim vetra, Jimmy. Ti si sekvoja," je v komentarjih zapisal Walton Goggins. Svoje pa je pristavil še Stephen Colbert, čigar večerno oddajo bodo ukinili prihodnjega maja. "Dobrodošel nazaj, brat," je zapisal. Kimmel se je na male zaslone vrnil teden dni po presenetljivi ukinitvi pogovorne oddaje, ki je razburila javnost in sprožila vprašanje o pravici do svobode govora v ZDA. Njegov prvi monolog po vrnitvi na televizijo je hitro zakrožil po državi.