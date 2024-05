Zvezdniki pozivajo k igralskemu povratku Kevina Spaceyja

Igralci Sharon Stone, Stephen Fry in Liam Neeson so pozvali k igralskemu povratku Kevina Spaceyja. Ta se na filmskih platnih ali na gledaliških deskah ni pojavil že od leta 2017, ko je bil obtožen spolnih napadov, preteklo leto pa so ga spoznali za nedolžnega v obsodbah spolnih napadov štirih moških, ki naj bi se zgodili med letoma 2001 in 2013, sodišče v Združenih državah pa je leta 2022 umaknilo tožbo spolnega napada, ki ga je bil obtožen na tisti strani luže.

Zvezdniki Sharon Stone, Liam Neeson in Stephen Fry so se postavili v bran igralskemu kolegu Kevinu Spaceyju, ki je po obtožbah spolnih zlorab doživel neke vrste izgnanstvo iz svojega poklica, saj od leta 2017, ko so se pojavile prve obtožbe, ni dobil nove vloge. 64-letni oskarjevec je bil eno izmed največjih imen Hollywooda, nato pa je izgubil vlogo v zelo uspešni seriji Hiša iz kart.

Podporo igralcu so izrazili v časopisu The Telegraph po dokumentarnem filmu, ki ga je posnel Channel 4, v njem pa so se pojavile nove obtožbe proti zvezdniku filma Lepota po ameriško. Spacey Unmasked, kot je naslov dokumentarnega filma, vključuje pričanja več moških, 64-letni Spacey pa je obtožbe že zanikal. "Za svoje neprimerno obnašanje in dejanja, ki so se zgodila v preteklosti, prevzemam popolno odgovornost, a se ne bom in se ne morem opravičiti in prevzeti odgovornosti nekomu, ki si izmišljuje stvari o meni ali pretirava v svojem pripovedovanju," je dejal v intervjuju z novinarjem Danom Woottonom.