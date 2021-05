Zvezdniki praznovali materinski dan

Čustveni zapisi in družinske fotografije so ob ameriškem praznovanju materinskega dne zavzeli družbena omrežja, med njimi pa ni manjkalo niti zvezdniških objav. "Vesel materinski dan vsem mamicam," so si bile enotne želje estradnikov, ki so z oboževalci delili tudi, kako so obeležili poseben dan.

Družina Kardashian

Med zvezdniki, ki so razkošno praznovali materinski dan, so prevladovale sestre iz družine Kardashian. Med seboj so se obdarile z razkošnimi cvetličnimi aranžmaji in luksuznimi torbicami, praznik pa so ovekovečile s prisrčnimi fotografijami svojih otrok, ki so jih delile na Instagramu. Kylie Jennerje zapisala, da "obožuje, da je lahko mamica" svoji triletni hčerki Stormi.