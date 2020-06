Zvezdniki proslavili očetov dan: Tako zelo te imamo radi

Večina držav vsako tretjo nedeljo v juniju praznuje dan očetov. Ob tej priložnosti so družbena omrežja s prikupnimi fotografijami in ganljivi zapisi preplavili tudi zvezdniki. Med njimi tudi Victoria Beckham, Michelle Obama in Kim Kardashian, ki so o svojih možeh govorile samo v presežnikih.

Vsako tretjo nedeljo v juniju večina držav po svetu obeležuje dan očetov. Ob tem prazniku so družbena omrežja s prikupnimi fotografijami, čustvenimi zapisi preplavili številni zvezdniki, ki so se poklonile svojim dragim srčnim izbrancem.

"Čestitke za očetov dan, David. Tako zelo te imamo radi. Pošiljamo ti poljubčke," je pod družinsko fotografijo zapisala Victoria Beckham. Na Instagramu pa se je oglasil tudi David, ki je zapisal: "Tako sem srečen in ponosen, da sem vaš očka. Očka ima vse tako zelo rad." David je dan verjetno preživel s svojimi otroki, 17-letnim Romeom, 15-letnim Cruzom in osemletnoHarper. Manjkal je njegov najstarejši sin Brooklyn, ki je s sovjim dekletom Nicolo Peltz v New Yorku.

"Vse najboljše za očetov dan!!! Hvala, ker je zaradi tebe življenje tako zabavno! Najinim otrokom si dal najbolj čudovito življenje! Tako zelo te ljubim!!!je svoja čustva na Instagramu izlila zvezdnica resničnostnih šovov Kim Kardashian West, ob tem pa delila dve novi družinski fotografiji.

Na praznik očetov ni pozabila niti Michelle Obama, nekdanja prva dama Amerike. S svojimi sledilci je na družbenih omrežjih delila fotografijo, na kateri se njeni hčerki objemata z očetom Barackom. Prisrčno fotografijo je pospremila z besedami: "Hvala, ker imaš tako rad najini dekleti – in vse mlade v tej državi, ne glede na to, kdo so ali od kod prihajajo. Tvojo toplino in velikodušnost čutimo danes in vsak dan. Čestitke za očetov dan, Barack!"

Svojo ljubezen do moža Michaela Douglasa je na družbenih omrežjih pokazala tudi Catherine Zeta-Jones, ki je za očetov dan objavila čudovito družinsko fotografijo ter svojemu dragemu zaželela vse najboljše za očetov praznik. Z bolečino v srcu pa se je na ta dan Michael spomnil svojega pokojnega očeta Kirka Douglasa. Z oboževalci je delil njuno skupno fotografijo, ter zraven zapisal: "Tako zelo ga pogrešam! Cenite čas z očetom, dokler ga imate ob sebi."

Svojemu možu Pepeju Bastonu pa je na Instagramu voščila Eva Longoria, ki je za to priložnost objavila album družinskih fotografij. Spomnimo, da se Evin mož za razliko od nje ne rad izpostavlja na družbenih omrežjih. Ampak ko gre za posebno priložnost, njegova draga pač naredi izjemo in ne skopari s pohvalami.

"Čestitke za očetov dan najboljšemu možu in očetu! Najin sin ima tako srečo, da si mu vzor v življenju. Si najbolj prijazen, čudovit in inteligenten moši, kar jih je. Ljubim te, ljubezen mojega življenja! Vse najboljše za očetov dan!"

