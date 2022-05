Zvezdniki proti Muskovim spremembam na Twitterju: 'Nevarno je'

Elon Musk je nedavno kupil Twitter za približno 41 milijard evrov, po prevzemu pa je dejal, da po njegovem družbeno omrežje ne izpolnjuje svojega potenciala na področju svobode govora, zato namerava uvesti sprostitve na področju omejevanja vsebine. Borci za človekove pravice so opozorili, da bi lahko to povzročilo porast sovražnega govora, ustrahovanja in širjenja napačnih informacij, s čimer se strinjajo tudi številni zvezdniki. Nekateri so že sporočili, da platformo zapuščajo.

icon-expand Cate Blanchett FOTO: Profimedia Igralka Cate Blanchett se je na spremembe, ki jih je ob prevzemu Twitterja napovedal najbogatejši zemljan Elon Musk, odzvala ostro. "Nevarno je. To je vse, kar imam za povedati. Zelo, zelo nevarno je," je dejala za Variety. Aktivistka za človekove pravice in igralka Jameela Jamil je opozorila, da bodo omilitve omejitev vsebine pripeljale do brezpravne, sovražne, ksenofobične, fanatizirane in mizoginistične platforme, s katere se bo protestno umaknila. "Ah, kupil je Twitter. Upam, da je to moj zadnji tvit." icon-expand Jameela Jamil FOTO: Profimedia Med zvezdniki, ki ne odobravajo Muskovih načrtov, je tudi igralka Mia Farrow, ki je odgovorila na tvit lastnika Tesle, v katerem je zapisal: "Upam, da tudi moji najhujši kritiki ostanejo na Twitterju, saj je to definicija svobode govora." Mia mu je odpisala, da nanjo ne more računati: "Če bo Twitter postal še bolj toksičen, ga bomo jemali še manj resno, zato ga bomo meni podobni ljudje prenehali uporabljati – za duševni mir." Britanski voditelj Phillip Schofield je v sredo dejal, da si je aplikacijo izbrisal s svojega telefona, saj ne želi, da je del njegovega življenja. Platformo je opisal kot "greznico" polno "zlobnih in odvratnih internetnih trolov". icon-expand Phillip si je aplikacijo Twitter odstranil s telefona. FOTO: Profimedia Nad napovedi omilitve omejitev vsebine se je odzval še 85-letni igralec George Takei, ki ga poznamo iz serije Zvezdne steze. Zapisal je, da Twitterja ne namerava zapustiti, ampak se zanj boriti, da bo postal prostor civiliziranih razprav. "Nikamor ne grem. Če bo ta prostor postal še bolj toksičen, prisegam, da si bom še bolj prizadeval dvigniti razum, znanost in vladavino prava. Boj proti fašizmu, dezinformacijam in sovraštvu zahteva močne borce," je tvitnil.