Zvezdniki reagirali na norenje Toma Cruisa, George Clooney ga brani

Po tem, ko je splet preplavil zvočni posnetek Toma Cruisa, kako nori na snemanju filma Misija: nemogoče, ker je nekdo od sodelavcev kršil vladne ukrepe zoper koronavirusa, so se nekateri zvezdniki postavili na njegovo stran. Whoopi Goldberg in George Clooney ga razumeta.

icon-expand Tom Cruise FOTO: Profimedia

Da je Tom Cruise podivjal na snemanju novega nadaljevanja filma Misija: nemogoče, smo poročali. Znorel je, ker je nekdo od prisotnih na snemanju kršil ukrepe zoper koronavirusa. Imel je skoraj triminutni samogovor, kako bo odpustil vse in vsakega, ki ga bo zagledal, da se dela norca iz trenutne situacije. "Mi smo zlati standard! Zaradi nas v Hollywoodu spet snemajo filme! Ker verjamejo v nas in v to, kar počnemo! Vsako noč sem z vsemi j******* studii, z zavarovalnicami, producenti in oni gledajo nas in se zgledujejo po nas! Mi ustvarjamo na tisoče služb za ljudi, ki jih nimajo, vi kreteni pa ne razumete! Tega nočem nikoli več videti! In če ne boste upoštevali navodil, boste odpuščeni, in če vas samo še enkrat vidim, da prekršite karkoli, vas ne bo več tu! In če to ponovi kdorkoli v ekipi, ga čaka enaka usoda! To je to! To velja zate! In zate! In zate! Ne ponovite tega! To je to! Brez opravičil!" je kričal Tom Cruise.

George Clooney: Tom ni pretiraval, to je resničen problem A očitno ni edini, ki je takšnega mnenja. Zdaj sta ga javno podprla tudi George Clooney in Whoopi Goldberg. V radijskem pogovoru z Howardom Sternom je George Clooney povedal: "Tom ni pretiraval, ker to je resničen problem. Sam sicer ne bi reagiral tako burno, bi pa vsekakor ukrepal in sigurno tudi koga odpustil. Ko si na položaju, je zapleteno. Imaš odgovornost do vseh in glede tega ima Tom popolnoma prav. Če filmska proizvodnja propade, bo veliko ljudi ostalo brez zaposlitve. Ljudje morajo to začeti razumeti in zato biti odgovorni. Ni pa moj način komunikacije takšen, kakršne se je poslužil on."Igralec meni, da je Cruise imel čiste namere in da je svojim sodelavcem želel le dobro, nihče pa ne ve, kaj se je zares zgodilo in kako velika je bila kršitev, ki je Toma vrgla iz tira.

icon-expand George Clooney FOTO: Profimedia

V pogovorni oddajiThe Viewpa je igralka in voditeljica Whoopi povedala: "Veste, nekateri ljudje preprosto ne razumejo, zakaj se je Tom tako razjezil. Jaz ga popolnoma razumem."Goldbergerjeva je povedala, da je akcijska franšiza Crusiova kreacija in da ga skrbi, da mu ne bo uspelo dostaviti izdelka, ki bi razveselil miljone oboževalcev. Poleg tega pa je prav zato, ker je franšiza 'njegova', toliko bolj odgovoren: "Veste, veliko ljudi na snemanju lahko zamenjaš. Če zboli snemalec, ga zamenjaš. Če je nujno, dobiš novega tonskega mojstra. Se pa strinjam, da če te Tom na snemanju opazi, da ne spoštuješ navodil, da je to enako, kot če bi mu v obraz pomolili sredinca." Z igralko se strinja tudi njena sovoditeljica Joy Behar: "Mislim, da je imel Tom upravičen razlog za takšno reakcijo. Vseeno pa menim, da bi moral Tom izbrati drugačen ton komunikacije. Tako se z odraslimi preprosto ne bi smeli pogovarjati."

icon-expand Whoopi Goldberg FOTO: Profimedia

Od strinjanja s Cruisom do zgražanja: To, da misli, da je scientološki odrešenik, ni v redu Igralec Josh Gad je naTwitterju zapisal:"Mimogrede, Tom Cruise ima prav. Se opravičujem, tako pač je."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Modni oblikovalec Kenneth Colepa je novico o podivjanem Cruisu pospremil s citatom iz njegovega starejšega filmaZadnji dobri možje: "Hočem resnico! Ne morete se spoprijeti z resnico!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

ScenaristMike Scully, najbolj znan po priljubljeni risani seriji Simpsonovi pa ga je prosil za pomoč: "Dragi Tom, prosim naderi še Ameriko."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

IgralkaAbbi Crutchfieldpa je povedala, da razume Tomov izpad, saj se tako počuti vsakič, ko v javnosti zagleda nekoga, ki ima napačno nameščeno masko: "Ko sama vidim nekoga, ki ima masko pod nosom, na primer na pošti, tudi sama postanem Tom Cruise."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Režiser Morgan J. Freeman, znan po filmih Ameriški psiho 2 inVrnitev domovter po seriji Najstniška mama, pa je bil to Toma do določene mere tudi kritičen: "V redu, če ima Tom Cruise željo ustvariti okoliš, kjer lahko snemajo brez koronavirusa, ne strinjam pa se z njegovim nasilnim pristopom, ki jasno nakazuje, da ima kompleks scientološkega odrešenika in ni v redu, da resnično verjame, da je po pomembnosti takoj za Jezusom Kristusom."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Molly Jong-Fast, urednica ameriškega portala Daily Beast, pa je povedala: "Tom Cruise je lahko blagoslov za ukrepe v času koronavirusa, a je hkrati tudi zelo strašljiv scientolog."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke