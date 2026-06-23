Zvezdniki s pokloni glasbenemu mogotcu: 'Spremenil je moje življenje'

Med najvidnejšimi, ki so se poklonili legendarnemu glasbenemu mogotcu Clivu Davisu , je bil tudi Bruce Springsteen , eden prvih izvajalcev založbe Columbia Records, ki jih je Davis podpiral med njihovim vzponom v sedemdesetih letih. Springsteen je na Instagramu zapisal: "Žalujemo za smrtjo velikega glasbenega menedžerja in tesnega prijatelja Cliva Davisa. Pri 22 letih mi je spremenil življenje, ko me je sprejel v založbo Columbia Records. Z enakim spoštovanjem in prijaznostjo je z mano ravnal, ko sem bil 22-letni neznanec in ko sem uspel. Velik človek. Vse naše molitve in ljubezen so z njim."

Tudi Barry Manilow se je spomnil Davisovega vpliva v obdobju založbe Arista Records, ko mu je Davis pomagal postati eden najprepoznavnejših glasov pop glasbe. "Moje srce je težko zaradi izgube prijatelja Cliva Davisa. Petdeset let sva sodelovala, ustvarjala skupaj, se prepirala skupaj in skupaj praznovala. Da, nekateri bi rekli, da je šlo za posel. Toda za Cliva nikoli ni šlo za posel. Šlo je za družino. In v čast mi je bilo, da sem bil del njegove. Hvala, Clive. Želim si, da bi lahko vse to doživela še enkrat."

Tudi Alicia Keys, ena ključnih izvajalk založbe J Records, se mu je poklonila. Na Instagramu je delila kolaž njunih skupnih fotografij z napisom: "Clivu Davisu, vizionarju, ki je sanje spreminjal v resničnost in pustil neizbrisen pečat v glasbi ter življenjih ljudi po vsem svetu."

Valu poklonov se je pridružil tudi legendarni kitarist Carlos Santana, ki je razmišljal o Davisovi vlogi pri začetku in poznejši oživitvi delov njegove kariere. "Clive Davis je bil vizionar. Znal je slišati tisto neoprijemljivo, še preden so ga drugi sploh opazili. Verjel je v Santano od samega začetka, leta pozneje pa je ponovno verjel v nas. Takšna vera je čudovit blagoslov in zanjo bom vedno hvaležen." Dodal je: "Clive je razumel, da je glasba več kot le zabava. Glasba je zdravilna sila. Združuje ljudi prek strahu, ločitev in meja. Svoje življenje je posvetil podpiranju umetnikov in jim pomagal deliti njihove darove s svetom."