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Zvezdniki s pokloni glasbenemu mogotcu: 'Spremenil je moje življenje'

New York, 23. 06. 2026 12.49 pred 49 minutami 3 min branja 1

Avtor:
E.M.
Clive Davis

Glasbeni svet se poslavlja od slavnega producenta Cliva Davisa, ki je usmerjal kariere zvezdnikov, kot so pokojna Whitney Houston, Sean Combs - Diddy in Kelly Clarkson. Med tistimi, ki so se poslovili od mogotca, so bili tudi Alicia Keys, Dionne Warwick in Barry Manilow.

Med najvidnejšimi, ki so se poklonili legendarnemu glasbenemu mogotcu Clivu Davisu, je bil tudi Bruce Springsteen, eden prvih izvajalcev založbe Columbia Records, ki jih je Davis podpiral med njihovim vzponom v sedemdesetih letih. Springsteen je na Instagramu zapisal: "Žalujemo za smrtjo velikega glasbenega menedžerja in tesnega prijatelja Cliva Davisa. Pri 22 letih mi je spremenil življenje, ko me je sprejel v založbo Columbia Records. Z enakim spoštovanjem in prijaznostjo je z mano ravnal, ko sem bil 22-letni neznanec in ko sem uspel. Velik človek. Vse naše molitve in ljubezen so z njim."

Alicia Keys in Clive Davis
Alicia Keys in Clive Davis
FOTO: AP

Tudi Barry Manilow se je spomnil Davisovega vpliva v obdobju založbe Arista Records, ko mu je Davis pomagal postati eden najprepoznavnejših glasov pop glasbe. "Moje srce je težko zaradi izgube prijatelja Cliva Davisa. Petdeset let sva sodelovala, ustvarjala skupaj, se prepirala skupaj in skupaj praznovala. Da, nekateri bi rekli, da je šlo za posel. Toda za Cliva nikoli ni šlo za posel. Šlo je za družino. In v čast mi je bilo, da sem bil del njegove. Hvala, Clive. Želim si, da bi lahko vse to doživela še enkrat."

Tudi Alicia Keys, ena ključnih izvajalk založbe J Records, se mu je poklonila. Na Instagramu je delila kolaž njunih skupnih fotografij z napisom: "Clivu Davisu, vizionarju, ki je sanje spreminjal v resničnost in pustil neizbrisen pečat v glasbi ter življenjih ljudi po vsem svetu."

Valu poklonov se je pridružil tudi legendarni kitarist Carlos Santana, ki je razmišljal o Davisovi vlogi pri začetku in poznejši oživitvi delov njegove kariere. "Clive Davis je bil vizionar. Znal je slišati tisto neoprijemljivo, še preden so ga drugi sploh opazili. Verjel je v Santano od samega začetka, leta pozneje pa je ponovno verjel v nas. Takšna vera je čudovit blagoslov in zanjo bom vedno hvaležen." Dodal je: "Clive je razumel, da je glasba več kot le zabava. Glasba je zdravilna sila. Združuje ljudi prek strahu, ločitev in meja. Svoje življenje je posvetil podpiranju umetnikov in jim pomagal deliti njihove darove s svetom."

Dionne Warwick in Clive Davis
Dionne Warwick in Clive Davis
FOTO: AP

Tudi tekstopiska Diane Warren je delila zelo oseben poklon. "Dragi Clive, izgubiti te danes je, kot bi izgubila očeta. Ker si bil zame vedno družina. Moj oče je bil tisti, ki je verjel vame na začetku, ti pa nikoli nisi nehal verjeti vame. Poskrbel si, da so številni tvoji izvajalci snemali moje pesmi – tudi tisti, ki tega niso želeli. In takšnih je bilo kar nekaj."

Oglasila se je tudi pevka Dionne Warwick: "Moj dragi prijatelj je živel dlje, kot bi mnogi pričakovali, in vsak trenutek svojega življenja izkoristil do polnosti. Resnično ga bom pogrešala. Vedno je želel vedeti: 'Kje je moja Dionne?' Sama sem ga imenovala glasbeni direktor v rjavih čevljih in belih nogavicah. Ne spomnim se nobenega drugega človeka iz glasbene industrije, ki bi imel tako čarobno sposobnost prepoznati uspešnico takoj, ko je slišal pesem." Zaključila je z besedami: "Prepričana sem, da bo celotna glasbena industrija žalovala za njegovo smrtjo. Bil je edinstven."

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KOMENTARJI1

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Rainbow warrior
23. 06. 2026 13.26
A ni to oni tip, ki je novačil mlade perspektivne glasbenike na Diddyjeve zabave?
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