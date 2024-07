Zvezdniki se poslavljajo od Shannen Doherty: Ne bomo te pozabili

OGLAS

Shannen Doherty se je dolga leta borila z rakom na dojkah, lani pa je razkrila, da je bolezen napredovala do četrtega stadija in se razširila še na kosti in možgane. Kot je priznala v svojem podcastu, se je na svojo smrt pripravljala, a ko je njena predstavnica za odnose z javnostmi pretekli vikend sporočila, da se je za vedno poslovila, je novica vseeno pretresla svet. Zvezdnica je bila namreč ena bolj priljubljenih igralk, ki so jo oboževali tako gledalci serije Beverly Hills, 90210, s katero je zaslovela, kot tudi njeni soigralci. Številni se tako zdaj s čustvenimi objavami poslavljajo od nje na družbenih omrežjih.

"Še vedno se soočam s izjemno žalostjo zaradi izgube svoje dolgoletne prijateljice Shannen, ženske, ki sem jo pogosto opisovala kot eno najmočnejših oseb, kar sem jih poznala," je zapis na družbenih omrežjih začela Jennie Garth. Nekdanjo soigralko je označila za pogumno, strastno, odločno, ljubečo in velikodušno ter dodala, da jo bo pogrešala in za vedno ohranila v spominu in srcu. "Najin odnos je bil resničen in iskren. Tako pogosto sva bila postavljena druga proti drugi, a nič od tega ni odražalo resnice najinega resničnega odnosa, ki je bil zgrajen na medsebojnem spoštovanju in občudovanju," je še dopisala ob njuno skupno fotografijo iz priljubljene serije.

Tori Spelling je delila sebek z nekdanjo soigralko. FOTO: Tori Spelling icon-expand

Od igralske kolegice se je na Instagramu poslovila tudi Tori Spelling. Objavila je njun sebek in priznala, da svoje občutke težko opiše z besedami. "Ne najdem besed, a vedeli smo in to je tisto, kar je pomembno," je zapisala.

Le nekaj ur po novici se je na družbenih omrežjih oglasil tudi Jason Priestley, igralec, ki je v seriji upodobil njenega filmskega dvojčka. "Šokiran in žalosten sem, ko sem izvedel za smrt svoje prijateljice Shannen. Bila je sila narave in pogrešal jo bom. Pošiljam ljubezen in luč njeni družini v tem temnem času," je 54-letnik zapisal na Instagramu.

Da je bila prav ona tista, ki se ji lahko zahvali, da mu je pokazala, kako razumeti ljubezen, je ob slovesu od igralke zapisal tudi Brian Austin Green. "Shan. Moja sestra. Ljubila si me ne glede na vse. Pogrešal te bom bolj, kot se trenutno zavedam. Hvala za vse," je zapisal.

Shannen Doherty in Alyssa Milano FOTO: Profimedia icon-expand

Kljub temu, da sta imeli nekoliko napet odnos, se je od zvezdnice poslovila tudi njena soigralka iz filma Očarani. "Ni skrivnost, da sva imeli s Shannen zapleteno razmerje, a v bistvu je bila nekdo, ki sem ga globoko spoštovala in do kogar sem imela strahospoštovanje," je dejala za portal PageSix Alyssa Milano in dodala: "Bila je nadarjena igralka, ki so jo imeli radi mnogi, in svet je osiromašen brez nje. Moje sožalje vsem, ki ste jo imeli radi."

Rose McGowan, igralka, ki je zamenjala Shannen po tretji sezoni serije, se je pokojnice spominjala tudi po tem, da je imela levje srce. "Najini življenji sta bili prepleteni na edinstven način. Smejali sva se temnim silam, ki so hotele, da se sovraživa, midve pa sva namesto tega izbrali ljubezen in spoštovanje," je na Instagramu zapisala 50-letnica. "Mehkosrčna hudobnica. Sila energije, ki bo večno živela v srcih. Naj jo angeli in Bog ponesejo v sveto kraljestvo, kjer bo zdrava, mlada in divja za vedno. Počivaj zdaj, borka. Nikoli te ne bomo pozabili, draga sestra," je še dodala.

V spomin na pokojno prijateljico je objavo na družbenih omrežjih delila tudi Gabrielle Carteris. "Tako mlada – tako žalostno. Počivaj v miru, Shannon. Vem, da je Luke tam z odprtimi rokami," je zapisala in se pri tem spomnila tudi Luka Perryja, prav tako igralca iz serije, ki je leta 2019 umrl za posledicami možganske kapi.

"Šokirana in užaloščena sem zaradi novice o smrti Shannen Doherty. Na kakšnem potovanju je bila! Prehitro je odšla," je na Instagramu zapisala Carol Potter, ki je v seriji upodobila njeno mamo. "Vseskozi je ostala zvesta sebi in nam dajala zgled poguma in vztrajnosti pri soočanju z lastno smrtjo. Naj počiva v miru," je še dodala ob fotografijo zahajajočega sonca.