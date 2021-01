Zvezdniki serije La casa de papel pomagajo Hrvaški: Ljudje so ostali brez vsega

Luka Peroš, 44-letni Hrvat, ki sicer živi in dela v Španiji, je zaslovel z vlogo v izjemno priljubljeni seriji La casa de papel. Na svojih družbenih omrežjih je sledilce prosil, da pomagajo Hrvaški oziroma vsem, ki so v Petrinji, Sisku in okolici ostali brez vsega zaradi enega najmočnejših potresov zadnjih let na tem področju.

"V mojem opisu lahko najdete povezavo, ki vodi do spletne strani, kjer lahko darujete za vse, ki jih je prizadel potres v Sisku, Petrinji, Glini in drugod. Vsaka majhna pomoč je več kot dobrodošla, ti ubogi ljudje so ostali brez vsega, nekateri so izgubili tudi najbližje. Pokažite pravo srce! Hvala vam, pošiljam vam ljubezen in solidarnost," je zapisal Luka pod objavo.