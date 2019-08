Zvezdniki serije Sodobna družina nekoč in danes

Priljubljena humoristična serija Sodobna družina letos obeležuje že 10 let, odkar so jo začeli snemati. Igralci so ob tem jubileju posneli novo fotografijo, zraven pa objavili še tisto izpred enega desetletja. Nekateri so postali polnoletni, drugi pa so se, logično, postarali.

Igralci so se vrnili s poletnih počitnic in začeli snemanje zadnje, 11. sezone. FOTO: Profimedia Kolumbijska igralkaSofia Vergera, ki je pred 10 leti sprejela vlogo Glorie v seriji Sodobna družina (Modern Family), je objavila fotografijo, ki je nastala leta 2009. Na njej pozira skupaj s ostalimi soigralci, s katerimi so se pred objektiv postavili tik pred snemanjem pilotne sezone. Takrat sicer niso vedeli, da bo serija postala tako priljubljena pri gledalcih. Z emmyjem nagrajena serija bo kmalu dobila epilog. Sofia Vergara, Ty Burrell, Eric Stonestreet, Julie Bowen, Ed O'Neill, Sarah Hyland, Rico RodriguezinNolan so se tokrat spet zbrali, saj so začeli z branjem scenarija za prihajajočo, zadnjo 11. sezono, ki so jo že začeli snemati. Na fotografiji se jim je pridružila tudi mlada igralka Aubrey-Anderson Emmons, ki pa ni več dvoletna malčica, ampak je zrasla že v dvanajstletnico. ''10 let kasneje. Sodobna družina, naša zadnja sezona," je zapisala 47-letna Sofia pod kolažem dveh fotografij, na katerih se jasno vidi, kako so se zvezdniki v vsem tem času spremenili – nekateri bolj, drugi manj. Sofia se je na družbenih omrežjih poklonila tudi svojemu soigralcu Ricu Rodriguezu, ki je dopolnil 21 let. "Vse najboljše Rico!!!" mu je pod njuno novo skupno fotografijo voščila za osebni praznik. Sofia je svojemu soigralcu Ricu Rodriguezu čestitala za 21. rojstni dan. FOTO: Profimedia