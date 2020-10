Zvezdniki serije Vedno tvoja se družijo tudi zasebno

"Kapadokija ima mistično stran in me umirja. Želel sem, da bi vsi doživeli ta občutek. Ta prostor smo pripravili s tako lepimi občutki. Našim gostom bomo ponudili čudovito doživetje in jim pričarali okuse dežele," je Murat ob odprtju restavracije izrazil svoje navdušenje nad lepotami Kapadokije.

Medtem ko smo lahko konec avgusta na POP TV videli zadnjo epizodo druge sezone uspešniceVedno tvoja, je produkcija že zavihala rokave in začela snemanje tretje sezone. V Turčiji so začeli že s predvajanjem napete ljubezenske zgodbe, ki bo v nadaljevanju postregla z novima likoma, in sicer v serijo vstopata 33-letni igralec Furkan Palalıin stara mačka turških serij Nazan Kesal, ki smo jo pri nas na POP TV lahko videli v glavni vlogi Fazilet v seriji Pohlepna gospa Fazilet.