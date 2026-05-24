Zvezdniki so se letos med intervjuji v Cannesu zelo sprostili

Demi Moore je ena od tistih zvezd, ki so letos na rdeči preprogi v Cannesu najsvetleje sijale. Na jugu Francije tokrat ni predstavljala lastnega filma, prevzela je namreč vlogo članice glavne žirije filmskega festivala. To je tista, ki je izbrala dobitnika slovite zlate palme, ki jo je letos osvojil film Fjord , režiserja Cristiana Mungiuja.

Ob številnih filmskih premierah in glamuroznih večerih v bleščečih toaletah so se letos filmski ustvarjalci zabavali tudi ob številnih intervjujih. Nekateri so se pri tem zelo sprostili.

Na vprašanje o najljubših zvočnih efektih so številni podali zelo zanimive odgovore in navdušili z oponašanjem živali in drugih zvokov. Soigralca v filmu Vzporedne zgodbe Vincent Cassel in Pierre Niney sta denimo uprizorila zvok kapljice vode in oponašanje galeba, Michael Fassbender pa je oponašal modro sinico. "Ptice so me vzgojile. Veliko črvov sem moral pojesti," je razložil ob vprašanju soigralke iz filma Upanje Taylor Russell, kako vse to sploh zna.