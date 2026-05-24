Tuja scena

Zvezdniki so se letos med intervjuji v Cannesu zelo sprostili

Cannes, 24. 05. 2026 16.34 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik K.A.
Letos je slavil film Fjord, režiserja Cristiana Mungiuja.

Filmski festival v Cannesu se je končal s podelitvijo nagrad. Letošnja edicija z bleščečo in glamurozno rdečo preprogo sicer velja za manj hollywoodsko kot ponavadi, kljub temu pa je precej pozornosti požela Demi Moore. Slavna igralka je prevzela vlogo članice glavne žirije, ki odloča o dobitniku zlate palme.

Demi Moore je ena od tistih zvezd, ki so letos na rdeči preprogi v Cannesu najsvetleje sijale. Na jugu Francije tokrat ni predstavljala lastnega filma, prevzela je namreč vlogo članice glavne žirije filmskega festivala. To je tista, ki je izbrala dobitnika slovite zlate palme, ki jo je letos osvojil film Fjord, režiserja Cristiana Mungiuja.

FOTO: Profimedia

Ob številnih filmskih premierah in glamuroznih večerih v bleščečih toaletah so se letos filmski ustvarjalci zabavali tudi ob številnih intervjujih. Nekateri so se pri tem zelo sprostili.

Na vprašanje o najljubših zvočnih efektih so številni podali zelo zanimive odgovore in navdušili z oponašanjem živali in drugih zvokov. Soigralca v filmu Vzporedne zgodbe Vincent Cassel in Pierre Niney sta denimo uprizorila zvok kapljice vode in oponašanje galeba, Michael Fassbender pa je oponašal modro sinico. "Ptice so me vzgojile. Veliko črvov sem moral pojesti," je razložil ob vprašanju soigralke iz filma Upanje Taylor Russell, kako vse to sploh zna.

Zvezdnica filma Neznano Léa Seydoux je med drugim priznala, da ne mara poslušati glasbe, Sophie Thatcher pa je razkrila svojo obsedenost. "Bila sem obsedena z Edie Sedgwick in sem si risala obrvi, fantje pa so me klicali Goseničarka. A niso vedeli, da so bile še v nastajanju," je denimo povedala med intervjujem s soigralkama iz filma Njen zasebni pekel Havano Rose Liu in Kristine Froseth.

