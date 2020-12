Zvezdniki so se na rojstnem dnevu hčerke Lil Wayna zabavali brez mask

Čeprav se število okuženih z novim koronavirusom v Združenih državah Amerike še vedno ne umirja in čeprav tamkajšnji pristojni nenehno opozarjajo, kako zelo pomembno je, da se vsi držijo vladnih ukrepov in se vzdržijo druženja z drugimi ljudmi, očitno še vedno naletijo na gluha ušesa. Kot je razvidno iz ameriških medijev, ljudje še vedno organizirajo druženja, zabave in predvsem rojstnodnevne zabave.

Tokrat so v javnost pricurljali videoposnetki in fotografije hčerke Lil Wayna, kako skupaj z očetom, njegovimi prijatelji in svojimi povabljenci praznuje svoj 22. rojstni dan.Reginae Carter in povabljenci so se več kot očitno zelo zabavali med kršenjem vladnih ukrepov.

Praznovanje rojstnega dne, katerega tematika so bila 90. leta, so po navedbah portala CNNpraznovali v nočnem klubu Republic Lounge v Atlanti. Kot je navedeno na njihovi spletni strani, je prostor, v katerem je potekalo praznovanje, velik kar 700 kvadratnih metrov.CNN je za komentar prosil tudi klub, ki je praznovanje organiziral, a zaenkrat se na njihova vprašanja niso odzvali.

Na praznovanju so se mnogi zabavali tudi ob glasbi v živo. Ne samo, da je za svojo 22-letno hčerko nastopil njen oče Lil Wayne, nastopila sta še raperja Juvenile in 2 Chainz. Na objavah pa je jasno vidno, da so vsi prisotni brez mask in velikokrat eden ob drugem, torej tudi ukrepa socialne distance niso upoštevali.