Zvezdniki spet 'grozijo' s selitvijo iz ZDA, če bo zmagal Donald Trump

Že leta 2016 so zvezdniki, kot so Miley Cyrus, Cher, Jon Stewart, Samuel L. Jackson, Whoopi Goldberg in Snoop Dogg , jasno in glasno sporočili, da bodo zapustili Združene države Amerike, če bo novi predsednik Donald Trump. In Trump je zmagal ter ugnal favoritinjo zvezdnikov – Hillary Clinton . In potem? Nič. Vsi omenjeni zvezdniki so ostali v ZDA in pozabili na svoje besede. Dejanski selitvi je bila še najbližje televizijka Chelsea Handler , ki si je takrat kupila vilo v Španiji. A zdaj jo uporablja le kot počitniško rezidenco, njen naslov pa ostaja čez lužo.

Kateri zvezdniki pa letos pravijo, da se bodo odselili, če zmaga Trump in ne Joe Biden?

Eden takšnih je The Boss, pevec Bruce Springsteen. Čeprav se v legendarni pesmi hvali, da je 'rojen v Ameriki', se je očitno tej pripravljen odpovedati. "Če bo ponovno izvoljen Trump– sicer mislim, da ne bo, predvidevam, da bo izgubil–se vidimo na prvem letu!"je povedal pevec oktobra za avstralske medije. Glasbenik ne skriva svojih občutkov in v radijski oddaji, ki jo vodi na radiuSiriusXM, pogosto kritizira vlado – izjavil je celo, da je Bela hiša potrebna temeljitega eksorcizma. 71-letnik bi se v primeru, da bi se njegova napoved izkazala za napačno, preselil v Avstralijo.

Tudi Tommy Lee pravi, da bi se v primeru, da Trump še drugič postane predsednik, odselil. Preselil bi se v Evropo, je povedal v intervjuju za revijo The Big Issue:"Stari, prisežem pri bogu: če se to zgodi, prihajam v Veliko Britanijo. Tu me ne bodo več videli. Šel bom v Grčijo in na enem od otokov kupil vilo." Ko sta predsednik in prva dama zbolela za koronavirusom, Lee ni varčeval z besedami in je na Twitterju zapisal, da je končno nastopila karma in naredila svoje.

Tudi Ricky Martin in njegov mož sta o selitvi razmišljala zelo resno, a sta si vseeno premislila."Živiva za trenutke. Načrtovala sva selitev, a sva si premislila. Ostati morava in se boriti za pravice in za svoja prepričanja," je povedal latino zvezdnik in dodal: "Že od nekdaj podpiram Bidna. Mislim, da je edina možnost, ki jo imamo. Odličen je in v politiki je že vse svoje življenje. To je njegov trenutek."

Tudi zakoncaChrissy Teigen inJohn Legend sta že razmišljala o selitvi. Že septembra sta v intervjuju povedala, da sta utrujena od Trumpovih odločitev in njegovega nenehnega sramotenja ameriškega naroda. "Vsake toliko časa pomisliva na to. Tu sva se rodila in tu sva odraščala, najini družini sta tu. Zelo težko bi se bilo kar odseliti. A ne vem, kaj je pravilna odločitev, ko živiš pod načeli voditelja, ki hoče uničiti demokracijo. Morala bi razmisliti, kam bi se odselila, saj bi rada šla nekam, kjer je prava demokracija, kjer spoštujejo zakone in človekove pravice."