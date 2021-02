Zvezdniki prebivalcem Teksasa ponudili pomoč

Teksašani so se znašli sredi zimskega neurja, kjer so milijoni ostali brez elektrike in tekoče vode. Hollywood se je medtem odzval z zbiranjem finančne podpore, hrane, vode in zatočišča.

Med zvezdniki, ki želijo pomagati v neurju najbolj prizadeti ameriški zvezni državi, je pevka Beyonce, ki je tudi sama odraščala v Teksasu, s svojo fundacijo BeyGood pa zdaj pomaga žrtvam. "Svoje molitve pošiljamo tistim, ki jih je prizadela snežna nevihta,"je zapisano na Twitterju fundacije. Na pomoč je priskočila tudi pevkina sestra Solange Knowles: "Pošiljamo veliko ljubezni in želimo narediti čim več, da bi pomagali prizadetim. Moje srce se lomi. Hvala za vso pomoč." Beyonce je priskočila na pomoč žrtvam neurja. IgralecMatthew McConaughey, ki živi v Austinu,je tvitnil: "Vsem Teksašanom, ki se borijo z ledenim vremenom, pošiljam molitve in humanitarno pomoč. Prispevate in pomagate lahko tudi sami." Mraz v Teksasu Kantavtorica Kacey Musgravesse je odločila za prodajo majic, na katerih je ironični napis o teksaškem senatorjuTedu Cruzu, ki se je sredi krize odpravil na potovanje v mehiški Cancun, ves izkupiček pa bo podarila Teksašanom, med njimi tudi brezdomcem, ki potrebujejo hrano in streho nad glavo. Igralka Reese Witherspoonje oboževalce prosila, naj se ji pridružijo pri pošiljanju podpore v Teksas. "V Teksasu je brez električne energije več kot štiri milijone domov. Te družine potrebujejo našo pozornost. Pridružite se mi in podprite, če le lahko."