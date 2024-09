Zvezdniki sveta televizije blesteli tudi na rdeči preprogi

Pred samo podelitvijo 76. nagrad emmy, kjer počastijo najboljše s sveta televizije, so se zvezdniki na prizorišče v Peacock Theatre v Los Angelsu sprehodili po rdeči preprogi in se nastavili fotografskim objektivom. Prireditev sta prvič vodila stilsko usklajena igralca, sicer oče in sin, Eugene in Dan Levy, ki sta pred leti skupaj blestela v seriji The Schitt's Creek.