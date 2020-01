Zvezdniki uspešnice Esmeralda po 23 letih znova skupaj

Med Leticio in Ignaciem so se med snemanjem Esmeralde stkale prijateljske vezi, ki trajajo še danes.

Nekateri uspešni projekti ne zaznamujejo samo življenja gledalcev, ampak tudi igralcev, ki nastopajo v njih. Eden teh je zagotovo mehiška uspešnica Esmeralda - ljubezenska zgodba slepega dekleta, ki se zaljubi v bogatega zdravnika -ki je osvojila srca po vsem svetu, med nekaterimi igralci pa so se spletle prijateljske vezi, ki trajajo še danes.

Ignacio Lopez Tarsa, ki se ga ljubitelji telenovel spominjajo po vlogi hudomušnega in dobrosrčnega tepčka Melesia v uspešniciEsmeralda, je 15. januarja praznoval častitljivih 95 let. Ob tej zavidljivi številki se je na družbenih omrežjih oglasila tudi njegova soigralkaLeticia Calderon, ki je v istoimenski telenoveli dala življenje slepi Esmeraldi. Melesio in slepa Esmeralda sta bila nerazdružljiva prijatelja, Melesio pa jo je klical ''moja kraljica'' in ji z vrta bogatašev 'kradel' sočne jagode.

"Če bi vedel, kako zelo ga imam rada ... Saj ve (nasmeh)," je Lety, kot jo kličejo prijatelji, zapisala na Instagramu in zraven objavila fotografijo, na kateri slavljencu Ignaciu daje poljubček. Kljub zavidljivim letom mu zdravje še dobro služi, saj še vedno nastopa.