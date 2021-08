Zvezdniki v Turčiji rotijo za pomoč: Živimo v peklu

Turčija se že šesti dan sooča z grozljivimi požari. Ob srce parajočih prizorih uničenih gozdov, domov in vseh žrtev res težko ostaneš ravnodušen. Številni zvezdniki so zato stopili skupaj in prek družbenih omrežij pozvali vse države sveta, da jim priskočijo na pomoč, ker sami nimajo več dodatnih sredstev, s katerimi bi bili kos ognjenim zubljem.

Turčija se še naprej bori z obsežnimi požari, ki uničujejo jugozahod države. Ognjeni zublji so do sedaj zahtevali že osem smrtnih žrtev in uničujejo vse, kar dosežejo, od domov, živali, zelenih in gozdnih površin ... Oblasti so sicer sporočile, da imajo pod nadzorom že več kot 120 požarov, se pa lokalni in mednarodni gasilci še vedno borijo s sedmimi požari. Ognjeni zublji so do sedaj zahtevali že osem smrtnih žrtev.

Turčija nima več na voljo dodatnih sredstev, gasilcev, helikopterjev, da bi bila lahko kos eni največjih katastrof, ki jo je doletela v zadnjih letih. Zavedajo se, da sami ne zmorejo več, zato so na pomoč zaprosili ves svet. Prav tako jim ni naklonjen veter, ki po besedah tamkajšnjih prebivalcev dodatno otežuje gašenje. Številni zvezdniki, ki jih vsakodnevno lahko spremljamo prek naših televizijskih zaslonov, so tako stopili skupaj in s pomočjo družbenih omrežij zaprosili za pomoč.

icon-expand Po Turčiji že več dni pustošijo grozoviti požari. FOTO: Profimedia

"112 požarov je izbruhnilo po naši lepi državi ... Nimamo potrebnih sredstev za gašenje požarov, nenehno se povečujejo in širijo. Prosimo, razširite glas po vsem svetu ... To je naš planet, naš dom! Potrebujemo pomoč," je na Twitterju zapisal igralec Kerem Bürsin, ki v glavni vlogi Serkana Bolata blesti v uspešnici Ko potrka ljubezen.

Njegova izbranka in soigralka v omenjeni seriji Hande Erçel pa je na družbenih omrežjih delila podoben zapis in objavila zgovorno fotografijo, na kateri lahko vidimo, kako ognjeni zublji uničujejo vse pred seboj: "Nimamo dovolj letal za gašenje požarov. Izgubili smo osem ljudi, veliko živali in gozdov. Prosim, pomagajte nam. Nujno potrebujemo letala. Imamo samo en svet," je 27-letna zvezdnica na Instagramu nagovorila svoje sledilce, ki se jih je zbralo že 23,5 milijona v upanju, da je med njimi čim več takšnih, ki bodo delili njeno sporočilo v svet, ter da bo glas vseh prizadetih čim prej uslišan.

Dogajanje s solzami v očeh spremlja tudi njena sestra, vplivnica Gamze Erçel Yıldırım. Ta je na Instagramu s svojimi štirimi milijoni sledilcev delila kolaž pretresljivih zgovornih fotografij, pod katerim je zapisala. "Živimo v peklu." S tem je vsem dvomljivcem dala vedeti, da je stvar zelo resna, in hkrati upa, da se bodo našli pravi in dobri ljudje, ki bodo čim prej priskočili na pomoč, preden bo prepozno.

Na družbenih omrežjih je vse pozval k molitvi turški zvezdnik Çağlar Ertuğrul, ki smo ga pri nas lahko spremljali v glavni vlogi uspešnice Pohlepna gospa Fazilet: "Molite za Turčijo, molite za vsakega pogumnega človeka, ki se bori, da se ta katastrofa ne bi več širila, molite za vse, ki nas podpirajo in pomagajo z vsega sveta. Molite za tiste, ki so izgubili življenja, molite, da bi prostoživeče živali in rastline ponovno oživele."

Med zvezdniki, ki so svoje sledilce in ves svet nemočni rotili za pomoč, so še Hilal Altınbilek (Vedno tvoja), Hazal Kaya (Dekle z imenom Feriha), Başak Gümülcinelioğlu (Ko potrka ljubezen), Birand Tunca (Jutranja ptica), Alina Boz (Podaj mi roko), Murat Ünalmış (Vedno tvoja), Kıvanç Tatlıtuğ (Ukradena preteklost) in Demet Özdemir, ki jo lahko trenutno spremljamo od ponedeljka do petka ob 17.00 v novi seriji Moja sladka jagoda.