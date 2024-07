Zvezdniki z luksuzne indijske poroke odšli z dragimi darili in plačilom

Nekateri gostje, ki so se udeležili razkošnega tridnevnega poročnega slavja Ananta Ambanija in Radhike Merchant v Bombaju, so domov odšli bogatejši tudi za tri milijone, prejeli pa so tudi luksuzna darila, je za US Weekly povedal vir. Med svati so bili tudi resničnostna zvezdnica Kim Kardashian s sestro Khloe Kardashian, pevec Nick Jonas z ženo Priyanko Chopra in igralec John Cena, ki so v Indijo pripotovali z zasebnimi letali, ki jih je poslal ženinov oče, domov pa so odšli obdarjeni z razkošnim nakitom in drugimi darili ter plačilom.