Zvezdniki, za katere marsikdo ne ve, da so v sorodu

Marsikdo ne ve, da sta igralski zvezdnici Brooke Shields in Glenn Close sestrični v drugem kolenu. Še več, to povezavo delita s še eno veliko zvezdnico Meryl Streep, ki je prav tako njuna sestrična v drugem kolenu. Da je Hollywood majhno mesto, potrjuje dejstvo, da imata skupne prednike tudi Meryl Streep in Eva Longoria. Povezavo v tretjem kolenu pa imata angleška pevca Lily Allen in Sam Smith, ki se zaradi velikosti družine sploh še nista spoznala.

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V mestu angelov pa je tudi veliko zvezdnikov, ki so si še bližje – režiser Steven Spielberg je na primer očim igralke Jessice Capshaw, ki je v priljubljeni seriji Talenti v belem zaigrala pediatrinjo Arizono Robbins. Ko je govora o znanih očimih, je treba omeniti igralca Antonia Banderasa, očima zvezdnice Dakote Johnson. Družinsko drevo si delita igralka Melissa McCarthy in nekdanja sovoditeljica oddaje The View Jenny McCarthy, ki sta sestrični. Zanimivo, Jenny je hkrati svakinja Marka Wahlberga, poročena je namreč z njegovim bratom Donniejem.

Cameron Diaz (na sredini) in Nicole Richie (desno). FOTO: Profimedia

Tukaj so tudi zvezdniki, ki so v isti družini pristali zaradi ljubezni. Igralka Cameron Diaz in zvezdnica resničnostne televizije Nicole Richie sta postali svakinji po tem, ko sta svoji boljši polovici našli v bratih Joelu in Benjiju Maddnu. Komika Eddie Murphy in Martin Lawrence nista le dobra stanovska kolega, povezuje ju tudi dejstvo, da je Lawrencova hčerka večno zvestobo obljubila Murphyjevemu sinu. Ljubezen je v družino Emily Blunt pripeljala njenega dobrega prijatelja in stanovskega kolega Stanleyja Tuccija, ki se je poročil z igralkino sestro Felicity Blunt.

Stanley Tucci z ženo Felicity Blunt in Emily Blunt s soprogom Johnom Krasinskim. FOTO: AP

Ko je govora o slavnih taščah in tastih, veliko ve igralka Millie Bobby Brown, ki je poročena s sinom glasbenega zvezdnika Jona Bon Jovija. Igralec Chris Pratt je moral očarati tasta Arnolda Schwarzeneggerja, glasbeni producent pa je večno zvestobo obljubil hčerki slavne igralke Andie MacDowell. Trikratna oskarjevka Meryl Streep je svojo hčerko 'oddala' glasbenemu producentu Marku Ronsonu, glasbenica Ashlee Simpson pa se lahko pohvali z dejstvom, da je njena tašča legendarna Diana Ross.