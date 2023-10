Zvezdniki žalujejo za Matthewem Perryjem: Hvala za smeh

Za Matthewem Perryjem žalujejo številni zvezdniki, ki so se mu na družbenih omrežjih zahvalili za veselje, ki ga je prinesel v njihova življenja, in njegovo iskreno govorjenje o bitki z odvisnostjo. Losangeleška hokejska ekipa se je igralcu, ki je bil njihov zvest navijač, med tekmo poklonila s predvajanjem ikonične pesmi Prijateljev I'll Be There for You.

Matthew Perry je kot Chandler s sarkastičnimi pripombami nasmejal milijone gledalcev.

Hollywood je pretresla novica, da je v 55. letu starosti umrl sarkastični Chandler iz serije Prijatelji Matthew Perry. Po poročanju tujih medijev naj bi se utopil. Zvezdnik je bil zelo velik ljubitelj hokeja, zvesto je navijal za ekipo Los Angeles Kings, ki se mu je poklonila na sobotni tekmi. Igralcu v spomin so predvajali ikonično uvodno skladbo Prijateljev I'll Be There for You skupine The Rembrandts. Za ekipo LA Kings igra slovenski hokejist Anže Kopitar, ki je s Perryjem dober prijatelj. Leta 2013 ga je povabil na svojo poroko v Slovenijo. O njej je Perry spregovoril v oddaji Jimmyja Kimmla. "Letel sem do Slovenije, samo da bi postal njegov prijatelj," se je takrat pošalil. "Poroka je bila zanimiva. Imajo veliko običajev, trajala je približno 14 ur in tako sem bil obkrožen s pijanimi Slovenci, med katerimi jih je le nekaj govorilo angleško. Anže Kopitar sicer govori odlično angleško, ampak je bil zaposlen s poroko, tako da se nisem mogel z nikomer pogovarjati, tako sem bil v postelji že ob devetih," je povedal.

Matthewu Perryju v spomin si lahko danes ob 22.05 na POP TV ogledate romantično komedijo Na vrat na nos.

Perryju so se na družbenih omrežjih poklonili tudi številni zvezdniki. Selma Blair je na Instagramu zapisala, da je bil Matthew njen 'stari' prijatelj, ki so ga vsi imeli radi, a ona še posebej. "Vsak dan. Brezpogojno sem ga imela rada. On pa mene. Zlomljena sem. Moje srce je strto. Sladko sanjaj, Matty." Igralka Olivia Munn je v zgodbi na Instagramu delila nekaj njenih najljubših prizorov iz serije Prijatelji, ob tem pa zapisala: "O, ne. Močno se je boril z odvisnostjo in bil je dovolj pogumen, da je bil glede tega odprt in iskren. Zelo mi je žal za njegovo družino in prijatelje, ki so danes prejeli novico. Nič manj kot srce parajoče. Počivaj v ljubezni, Matthew Perry."

Britanski novinar Piers Morgan je na družbenem omrežju X zapisal, da je bil Matthew odličen igralec, a po lastnih besedah je zelo trpel. "Njegova nedavna avtobiografija o njegovem življenju, ki ga je uničila odvisnost, je bila ena najmočnejših, najiskrenejših in najodkritejših, kar sem jih kdaj prebral. Tako žalostna novica," je zapisal.

"Neverjetno sem žalostna zaradi današnje smrti Matthewa Perryja. Njegovo darilo svetu bo ostalo v spominu za vedno. Pošiljam ljubezen Matthewevi družini, prijateljem, soigralcem in milijonom oboževalcev po vsem svetu," je na Instagramu ob igralčevi fotografiji zapisala oskarjeva nagrajenka Octavia Spencer.

